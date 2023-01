MERCATO – Prêt de Keylor Navas du PSG à Nottingham : pourquoi ça coince ?

Nottingham Forest aimerait se faire prêter Keylor Navas par le PSG. Mais le règlement de la FIFA bloque ce prêt. Explications.

En devenant entraîneur du PSG l'été dernier, Christophe Galtier a mis fin au turn-over entre les gardiens parisiens. Gianluigi Donnarumma a été désigné gardien n°1 et Keylor Navas gardien n°2.

Nottingham très intéressé par Navas

Une situation que le gardien costaricien vit mal d'autant plus qu'il n'a jamais démérité au PSG. Cette saison, Navas n'a fait que deux apparitions pour le PSG : en Coupe de France face à des équipes de disions inférieures (Châteauroux et l'US Pays de Cassel).

A 36 ans et sous contrat avec le PSG jusqu'en 2024, Keylor Navas souhaite désormais quitter le PSG. Luttant pour le maintien en Premier League, le club de Nottingham Forest a manifesté son intérêt. Et Keylor Navas n'y est pas insensible d'autant plus que cela lui permettrait de découvrir un nouveau championnat après avoir joué en Liga et en Ligue 1.

Mais à la veille de la fermeture du mercato d'hiver 2023, une arrivée de Navas à Nottingham a du plomb dans l'aile comme l'a révélé Fabrizio Romano.

En effet, les informations du journaliste italien, spécialiste du mercato, Nottingham Forest souhaiterait recruter Keylo Navas dans le cadre d'un prêt en prenant en charge 50% du salaire du joueur.

Le règlement empêche le PSG de prêter Navas…

Le hic, c'est que le PSG a déjà atteint son quota de joueurs prêtés cette saison. Selon le règlement de la FIFA, un club n'est autorisé qu'à prêter un maximum de huit joueurs âgés de plus de 21 ans, ce qui est déjà le cas du PSG cette saison.

Actuellement, Mauro Icardi (29 ans, Galatasaray), Julian Draxler (29 ans, Benfica), Layvin Kurzawa (30 ans, Fulham), Abdou Diallo (26 ans, RB Leipzig), Ander Herrera (33 ans, Athletic Bilbao), Leandro Paredes (28 ans, Juventus), Eric Dina Ebimbe (22 ans, Eintracht Francfort) et Georginio Wijnaldum (32ans, AS Roma) sont prêtés par le PSG.

Le seul moyen pour le PSG de pouvoir prêter Keylor Navas à Nottingham Forest serait de mettre fin au prêt de l'un des huit joueurs âgés de plus de 21 ans. Mais le PSG n'a pour le moment pas l'intention de le faire.