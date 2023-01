"Il est plus faible que Navas", Claire Arnoux critique Donnarumma après la défaite du PSG à Lens

Pour Claire Arnoux, les performances de Gianluigi Donnarumma interpellent et elle lui préfère Keylor Navas.

Le PSG s'est incliné pour la première fois de la saison le dimanche 1er janvier 2023 sur la pelouse du RC Lens.

Les hommes de Christophe Galtier ont perdu 3-1 au cours d'un match dominé par les Lensois. A l'issue de cette rencontre, Lens est revenu à quatre points du PSG et s'affirme plus que jamais comme son principal concurrent dans la course au titre.

Arnoux pas inquiète pas la défaite du PSG à Lens

Mais cette défaite n'inquiète pas Claire Arnoux, comme elle l'a confié sur dans l'émission Europe 1 Sport : « C'est un avertissement pour l'instant, il va falloir voir après sur la suite. Je pense que ça peut être un petit déclic pour plein d'autres choses. Campos a dit qu'il n'était pas content du recrutement. On l'a bien vu, je pense, sur ce match-là, qu'il y avait des petits soucis. Avec Hakimi, Galtier se créé un problème au lieu de le laisser à son poste habituel dans lequel il est super bien. »

Arnoux pense que Navas doit être le n°1

En revanche, la journaliste qui officie également sur beIN Sports, est beaucoup plus inquiète des performances de Gianluigi Donnarumma, auteur d'une faute de main sur le premier but lensois : « J'ai une grosse interrogation, surtout, sur le gardien. Parce que le gardien numéro un, c'est Donnarumma. Je suis désolée pour lui mais ce n'est pas le premier match où il n'est pas au niveau. Et on a un gardien numéro un qui, me semble-t-il, est plus faible que le gardien numéro deux qui est Navas et là, c'est un souci, je pense, pour le Paris Saint-Germain. »

Arrivé au PSG à l'été 2021, après avoir remporté l'Euro avec l'Italie, Donnarumma a été concurrence avec Keylor Navas pendant une saison, les deux gardiens se partageant les cages parisiennes.

L'arrivée de Christophe Galtier lors de l'intersaison 2022 a mis fin à ce turn-over, l'entraîneur choisissant Donnarumma au poste de n°1 pour la Ligue 1 et la Ligue des champions.

