Mercato - Pourquoi le Barça a poussé Suarez vers la sortie

Selon les informations de TV3, Luis Suarez aurait fait une demande osée à la direction afin de prolonger, mais…

Il y a la version officielle, et la version officieuse pour expliquer le départ de Luis Suarez à l’Atlético de Madrid l’été dernier. La première veut que Ronald Koeman, fraîchement intronisé entraîneur du Barça, ne voulait plus de l’Uruguayen.

Le technicien néerlandais a lui-même pris la peine d’appeler Suarez avant le début de saison pour lui signifier qu’il ne faisait pas partie de ses plans. Dès lors, la direction aurait cherché à le pousser vers la sortie. Mais le board barcelonais avait pris sa décision bien avant cela.

Suarez voulait rester jusqu’à ses 37 ans !

Selon les informations de TV3, la direction blaugrana a tranché sur le cas Suarez lors des dernières semaines de la saison 2019-2020. Soit le moment choisi par le Pistolero pour réclamer… trois années supplémentaires sur son contrat !

Un deal qui lui aurait permis de jouer au Barça jusqu’à ses 37 ans. Et face à l’âge et au rendement de l’Uruguayen, jugé insuffisant, la direction a décidé de le pousser vers la sortie. Suarez s’est d’ailleurs bien intégré du côté de l’Atlético mais, touché par le Covid-19, il ne pourra affronter ses anciens coéquipiers et son grand ami Lionel Messi après la trêve internationale.