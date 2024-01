Mercato : Plusieurs clubs s'arrachent un flop de l'OM

Plusieurs clubs sont à la lutte pour s’offrir un joueur en manque de réussite à l’OM.

L’Olympique de Marseille est actif sur le mercato dans le sens des arrivées comme dans le sens des départs. Après l’officialisation de plusieurs recrues cet hiver, l’OM se projette désormais sur les joueurs qui doivent plier bagages. Le club phocéen pourrait même bénéficier de l’aide de certaines écuries qui sont à l’affût pour l’un de ses indésirables.

L’OM veut libérer les indésirables

Pablo Longoria avait annoncé en début de mercato que l’OM n’avait pas assez de moyens pour réaliser des folies sur le marché des transferts. Le président marseillais avait surtout insisté sur le fait que le club devra libérer certains joueurs s’il veut se renforcer dans plusieurs secteurs. A cette date, l’Olympique de Marseille compte quatre recrues hivernales dont Jean Onana, Ulisses Garcia, Faris Moumbagna et Quentin Merlin.

Mais le club marseillais ne veut pas s’arrêter là et souhaite s’offrir d’autres joueurs avant la fin du mercato hivernal, le 1er février prochain. Ainsi, l’OM est annoncé proche d’un accord avec le Borussia Dortmund pour le transfert de Giovanni Reyna. Toutefois, l’international américain ne pourrait rejoindre la cité phocéenne que si des places se libèrent dans l’attaque marseillaise. Le dossier pourrait, cependant, être conclu rapidement puisqu’un joueur mis sur le marché par l’OM, est très courtisé.

L'article continue ci-dessous

Indésirable à l’OM, Ismaila Sarr plait sur le marché

L’Olympique de Marseille a déjà libéré un joueur cet hiver. Le club phocéen a notamment cédé Renan Lodi à Al Hilal contre une enveloppe financière de 22 millions d’euros. Cette fois-ci, c’est dans le secteur offensif que l’OM veut faire le ménage. Alors qu’on annonçait un accord entre Marseille et l’Atletico Mineiro pour le transfert de Luis Henrique, le club souhaiterait se séparer d’une autre recrue, en l’occurrence, Ismaila Sarr. Actuellement à la CAN avec le Sénégal, l’ancien rennais ne rentrerait pas dans les plans de l’OM pour la suite de la saison. Le divorce entre Sarr et Marseille serait proche d’être acté puisque l’international sénégalais est très courtisé sur le marché.

A en croire les informations de La Tribune OM, deux clubs de Premier League et une autre écurie allemande seraient à la lutte pour s’offrir Ismaila Sarr. Le média annonce d’ailleurs que le club allemand pourrait faire une offre à l’OM dans les prochaines heures. Par ailleurs, l’ancien attaquant de Watford est également ciblé par Villareal et son ancien coach à l’OM, Marcelino, alors que Mehdi Benatia souhaiterait envoyer le joueur en Arabie Saoudite. Avec l’intérêt de tous ces clubs pour Sarr, l’OM pourrait qui attend au moins 13 millions d’euros pour libérer le Sénégalais pourrait faire monter les enchères. La direction marseillaise serait d’ailleurs contre toute proposition de prêt sans option d’achat obligatoire.