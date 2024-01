Mercato : Plusieurs cadors européens foncent sur une pépite du PSG

Un joueur en prêt du Paris Saint-Germain attise les convoitises cet hiver. Il pourrait quitter son club avant la fin du mercato.

En prêt du Paris Saint-Germain à la Sampdoria de Gênes depuis l’été dernier, Noah Lemina pourrait faire ses valises et quitter la formation italienne lors de ce mercato hivernal. Le milieu de terrain offensif de 18 ans est dans le viseur de trois clubs pour le compte de mercato en cours.

Deux clubs français et un allemand à l’affut pour Lemina

Utilisé par Luis Enrique lors du stage de préparation du Paris Saint-Germain en Asie, Noah Lemina n’a pas pu rester dans le club parisien en raison de la concurrence accrue à son poste. En effet, les champions de France ont jugé bon de prêter l’international milieu offensif U17 français (7 capes) aux Italiens de la Sampdoria de Gênes.

Alors qu’il est parti dans le club de la deuxième division italienne pour avoir plus de temps de jeu, cela n’a pas été le cas pour le frère de Mario. Noah Lemina n’a disputé que 10 rencontres avec son club italien. Alors que le LOSC est entré en contact et a présenté son projet à Noah Lemina, Wolverhampton, un temps annoncé dans la course, semble désormais hors course.

A en croire les dernières informations de Foot Mercato, le titi serait dans l’embarras de choix car trois clubs, dont deux français voudraient du joueur de 18 ans. Amiens, Le Mans et Stuttgart se seraient renseignés sur le jeune milieu de terrain pour un potentiel transfert. Selon le média, aucun des trois clubs n’a encore réussi à se mettre d’accord avec le club de la capitale française et le joueur pour un éventuel transfert cet hiver.

Pour les 10 rencontres disputées avec la Sampdoria de Gênes, Noah Lemina a pu inscrire deux buts.