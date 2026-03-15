Mercato OM : Un buteur star du Barça proposé en échange de Greenwood

L'Olympique de Marseille se prépare à une intersaison particulièrement mouvementée. Même si Pablo Longoria n'est plus aux commandes, de nombreux chantiers attendent la nouvelle direction, notamment dans le secteur offensif où des départs importants sont programmés. L'une des ventes les plus probables concerne Mason Greenwood. Après deux saisons très convaincantes, le prodige anglais attire les convoitises, et le club olympien, qui accusait en juin dernier un passif record de 105 millions d'euros, aura du mal à repousser les offres. Parmi les courtisans très sérieux se trouve le FC Barcelone.

Une valeur marchande équivalente

Cependant, le club catalan ne dispose pas des moyens illimités pour boucler ce dossier. Pour convaincre les dirigeants marseillais de céder leur pépite britannique, les Blaugranas auraient décidé d'inclure l'un de leurs buteurs les plus prolifiques dans la transaction : Ferran Torres. L'attaquant international espagnol de 26 ans a été proposé à l'OM, une rumeur initialement lancée par le média Fichajes cet hiver et qui refait surface avec insistance à l'approche de la fin de saison.

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Sur le plan financier, cette opération d'échange pourrait arranger toutes les parties. En fin de contrat en juin 2027, l'international espagnol possède une excellente cote sur le marché des transferts. Sa valeur est estimée à environ 50 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. Cette somme correspond pratiquement à la valeur de la part détenue par l'Olympique de Marseille sur Mason Greenwood, le club phocéen possédant 60 % des droits de l'Anglais.

Un renfort de très haut niveau pour l'OM

Sportivement, l'arrivée de l'international aux 52 sélections et 24 buts représenterait un coup de maître pour l'attaque olympienne. Reste à savoir la position de l'Espagnol face à cette transaction. Il n'est en effet pas n'importe quel joueur au sein de l'effectif barcelonais cette saison. Avec 16 réalisations en 38 apparitions toutes compétitions confondues, il est actuellement le deuxième attaquant le plus efficace du Barça, devançant des pointures comme Robert Lewandowski, Raphinha ou Marcus Rashford. Seul Lamine Yamal le devance avec 20 buts à son actif.