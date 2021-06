Mercato - OM : Gameiro, contact établi !

Selon les informations de RMC Sport, l’Olympique de Marseille serait en pourparlers avec Kevin Gameiro, en fin de contrat à Valence.

Décidément, l’Olympique de Marseille a envie de marquer ce mercato estival de son empreinte. Pour l’instant, seul Gerson a rejoint la formation phocéenne en provenance de Flamengo, mais les rumeurs se multiplient dans chaque secteur de jeu, avec une nouveauté en attaque ce mardi : Kevin Gameiro !

L’attaquant de 34 ans, en fin de contrat avec Valence, a souvent été annoncé à l’OM au cours de sa carrière. Mais selon les informations de RMC Sport, celui-ci se trouve bel et bien en contacts avancés avec le dernier 5e de Ligue 1 pour un éventuel contrat de deux ans.

Son dernier club en L1 ? Le PSG !

D’après nos confrères, celui qui a inscrit 4 buts en 27 apparitions en Liga cette saison serait plus qu’intéressé par un retour en France, et surtout dans un club prestigieux comme l’OM, lui qui a connu trois clubs dans l’Hexagone : Strasbourg, Lorient et… le PSG, avant de migrer en Espagne.

L’ancien Strasbourgeois ne semble plus avoir le coffre pour assurer au poste de titulaire tout au long de la saison mais, dans un rôle de doublure d’Arkadiusz Milik, il pourrait parfaitement faire l’affaire. Reste à savoir si le Polonais demandera ou non à partir cet été, et quid de Dario Benedetto ?