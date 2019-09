Mercato, OM - Eyraud sort du silence sur Luiz Gustavo et Rongier

Le président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud, s'est exprimé sur le mercato après la victoire contre Saint-Etienne (1-0), ce dimanche.

Au micro de Canal +, Jacques-Henri Eyraud a apprécié la victoire des siens contre l'AS Saint-Etienne (1-0), ce dimanche, ainsi que l'atmosphère du Vélodrome. "Je crois qu'on progresse weekend après weekend, mais il y a encore tellement de travail. Et ce que je veux saluer c'est aussi l'ambiance, avec des supporters qui se sont très bien tenus. Les joueurs en ont besoin, ils ont besoin de confiance et ils l'ont aussi quand tous les supporters sont derrière eux, et c'est ça qui compte".

Mais le président de l'OM s'est aussi exprimé sur le mercato, déclarant que Luiz Gustavo était bien sur le départ. "Luiz Gustavo ? Je crois que tout le monde sait ce que je pense de ce joueur, j'aime beaucoup ce joueur. En janvier dernier il a eu une très grosse offre de , on lui a demandé de rester. Puis il a eu encore une nouvelle offre et il a voulu partir. J'avais préparé un projet de reconversion, j'avais un grand projet pour lui. C'est un grand professionnel. Il est en ", a-t-il expliqué, confirmant par ailleurs les contacts avec Valentin Rongier, le milieu de .

De son côté, André Villas-Boas a aussi avoué que Luiz Gustavo quitterait l'OM.

"On a bien construit un 4-3-3 autour de Luiz - dont on sait tous qu'il part pour Fenerbahçe, cela veut dire qu'au final on cherche d'autres solutions avec Kevin pour jouer d'une autre façon (…) Tous les joueurs ont été incroyables".