Mercato - OM : Darko Lazovic en approche, Strootman inclus en monnaie d'échange ?

L'ancien joueur de la Roma, du Genoa et de Cagliari est inclus dans la négociation entre Marseille et Vérone pour le transfert de Lazovic en France.

Pablo Longoria a passé la seconde vitesse. Alors que le mercato de l'Olympique du Marseille faisait du sur place, ce qui a d'ailleurs provoqué le départ de Jorge Sampaoli, remplacé par Igor Tudor, le président de l'OM a nettement accéléré la cadence lors des derniers jours. A l'affût des opportunités du marché, l'ancien dirigeant de Valence est en passe de boucler une nouvelle arrivée.

Lazovic, ancien soldat de Tudor

Cette semaine, l'OM a officialisé le recrutement de Chancel Mbemba en défense, a présenté Samuel Gigot et Isaak Touré tout en confirmant avoir trouvé un accord avec les clubs de Luis Suarez (Grenade), Ruben Blanco (Celta Vigo) et Jonathan Clauss (Lens) pour boucler leur transfert. Ces joueurs doivent encore passer leur visite médicale avec l'OM et pourraient être rejoints par une quatrième recrue.

L'article continue ci-dessous

Mercato - OM : Qui est Luis Suarez la prochaine recrue de Marseille ?

Un joueur bien connu par Igor Tudor puisqu'il l'avait sous ses ordres au Hellas Vérone la saison dernière. En effet, la presse italienne et le journaliste spécialisé sur le mercato, Gianluca Di Marzio, l'OM se serait lancé à la poursuite de Darko Lazovic. Le milieu gauche âgé de 31 ans, capable d'évoluer au poste de latéral gauche, serait proche de rejoindre l'OM.

4 millions plus Strootman

Les détails financiers de cette opération n'ont pas encore fuité, mais le Serbe, auteur d'un but et sept passes décisives en 34 matches la saison dernière, pourrait vite débarquer sur la Canebière puisque les deux formations seraient en négociations avancées. Gianluca Di Marzio nous apprend même que Pablo Longoria va tenter de profiter de ce transfert pour dégraisser.

OM : Projet de jeu, ambitions, nouvel environnement... Gigot, Touré et Mbemba font le point sur leur arrivée au club

En effet, Kevin Strootman, indésirable à l'OM, ferait partie du deal permettant au club phocéen de recruter Darko Lazovic. Le Néerlandais ferait le chemin inverse et rejoindrait le Hellas Vérone pour la saison prochaine, lui qui connaît bien la Serie A pour avoir joué la saison dernière à Cagliari, sans trop s'imposer, et pour avoir joué par le passé au Genoa et à l'AS Roma.

Si l'OM parvient à incorporer l'international néerlandais dans la transaction, celle-ci pourrait s'élever à 4-5 millions d'euros plus Kevin Strootman. Une opération qui serait rondement menée par l'OM si elle arrive au bout. En une semaine, Pablo Longoria et les dirigeants de l'OM ont totalement redessiné l'effectif phocéen et notamment la défense phocéenne qui a vu arriver Chancel Mbemba dans l'axe, et bientôt Jonathan Clauss à droite ainsi que Darko Lazovic à gauche.