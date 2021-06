L'entraîneur argentin de l'OM, Jorge Sampaoli, souhaite recruter deux de ses compatriotes mais cela s'annonce compliqué.

Fin connaisseur du marché argentin, Jorge Sampaoli, a ciblé plusieurs joueurs en compagnie de son président, Pablo Longoria.

Le silence d'Almada

La première cible est Thiago Almada, milieu offensif âgé de 20 ans et qui joue actuellement au Vélez Sarsfield. Nos confrères de La Provence rapportent que le dossier est actuellement au point mort car le joueur ne donne plus aucun signe de vie au club marseillais. Sampaoli et son entourage s'inquiètent de cette situation tandis qu'en interne, certains membres du club font part de leur scepticisme sur la faisabilité du transfert.

Un échange Pavon-Benedetto ?

Le deuxième joueur argentin que Jorge Sampaoli aimerait faire venir à l'OM est Cristian Pavon. Agé de 25 ans, cet ailier appartient au Boca Juniors qui vient de le prêter pendant deux saisons de suite au Los Angeles Galaxy en MLS.

Sélectionné onze fois avec l'Albiceleste, Pavon a disputé neuf rencontres internationales sous les ordres de… Sampaoli. Ce dernier avait même retenu Pavon pour la Coupe du monde 2018 et l'avait utilisé lors des quatre matches de l'Argentine. Entrant trois fois en cours de jeu au premier tour, Pavon a même été titularisé lors du mémorable huitième de finale contre la France.

C'est peu dire que Sampaoli apprécie Pavon mais là encore, ce dossier sera difficile à boucler. Les dirigeants de Boca Juniors ont proposé à l'OM de faire un échange entre Cristian Pavon et Dario Benedetto. Mais La Provence révèle que l'attaquant argentin a rejeté cette proposition. Il veut rester à l'OM et n'envisage pas un retour dans son ancien club (il y a joué de 2016 à 2019). Cependant, le quotidien marseillais précise que l'OM est prêt à se séparer de son attaquant car ses dirigeants estiment qu'il n'a pas été performant lors de la dernière saison d'autant plus que Milik donne entièrement satisfaction à son poste.