Mercato - OM : Bamba Dieng à Lorient, dossier relancé ?

Grâce à la vente d’Armand Laurienté à Sassuolo, Lorient pourrait formuler une nouvelle offre pour Bamba Dieng, poussé vers la sortie par l’OM.

Partira, partira pas, partira plus, partira où ? Les supporters de l’Olympique de Marseille ont beaucoup de mal à savoir sur quel pied danser concernant Bamba Dieng. Car ils ont beau adorer le buteur de 22 ans, celui-ci se retrouve poussé vers la sortie depuis le début du mercato, malgré son envie de rester.

Dieng voudrait partir

À tel point que, selon La Provence de vendredi dernier, Dieng envisagerait désormais de partir. Et de préférence en Ligue 1, où Nice et Lorient lui font les yeux doux depuis plusieurs semaines. Et à presque trois jours de la fin du mercato, les Merlus pourraient accélérer…

Et pour cause : selon L’Équipe et RMC Sport, Lorient aurait trouvé un accord avec Sassuolo pour le transfert d’Armand Laurienté. Le club breton devrait récupérer 10 millions d’euros dans l’affaire, plus deux autres en bonus. Une somme immédiatement réinvestie sur Dieng ?

Nice, éventuelle contre-attaque ?

C’est une possibilité. Mais, comme l’expliquait La Provence la semaine passée, le président Pablo Longoria attend 25 millions d’euros pour Dieng, soit la somme dépensée par Rennes pour chiper Arnaud Kalimuendo au PSG. À noter que Nice pourrait également revenir à la charge en cas de vente d’Amine Gouiri.