Mercato - OM : Alexis Sanchez sort du silence sur son avenir

Annoncé avec insistance à l'OM, l'ancien ailier du FC Barcelone a répondu aux questions concernant son avenir.

Alexis Sanchez à l'Olympique de Marseille, c'est un dossier en très bonne voie selon la presse italienne. L'attaquant chilien est annoncé avec insistance sur la Canebière depuis quelques semaines, mais pour cela, il doit avant toute chose régler sa situation personnelle avec l'Inter Milan qui souhaite se séparer de lui pour économiser son énorme salaire.

Sanchez pas encore libre

Le club italien serait même prêt à trouver un accord à l'amiable afin de résilier le contrat d'Alexis Sanchez ce qui arrangerait l'Olympique de Marseille et lui permettrait de passer à l'action. La presse italienne a de son côté annoncé un accord entre le Chilien et l'OM concernant un contrat de deux ans avec un salaire de trois millions d'euros à la clé.

Mercato - OM : Alexis Sanchez a dit oui !

Preuve en est que ce dossier est encore sur la table, Pablo Longoria n'a pas nié l'intérêt de l'OM pour Alexis Sanchez ce mercredi lors de la présentation des autres recrues : "Nous sommes contents de notre mercato. On veut avoir 22 joueurs avec 2 gardiens. On a besoin de joueurs et de départs, certains se rapprochent. Je rappelle que le mercato est ouvert jusqu'au 31 août. Jordan Veretout est un joueur de très haut niveau. Alexis Sanchez, il faut regarder son historique, il a gagné dans tous les pays où il a joué. On doit les respecter car ce sont des joueurs sous contrat avec d'autres clubs".

Alexis Sanchez temporise

Toutefois, si l'OM semble seul sur le dossier et que la partie semblait gagné d'avance, Alexis Sanchez a relancé le dossier. En effet, plusieurs journalistes italiens se sont massés à la sortie d’un restaurant milanais où avaient pris place le Chilien et son agent Fernando Felicevich, mercredi soir, pour un dîner, très certainement afin de discuter son avenir.

OM : Clauss, Tudor, Veretout, Sanchez : Pablo Longoria fait le point

Au micro de Sky Sport Italia, Alexis Sanchez a évoqué son avenir, répondant au passage à l'intérêt de l'OM : "Si c'est l'heure de quitter l'Inter Milan ? Je n'ai pas encore décidé, il faut lui demander (en faisant référence à Felicevic, son agent). Je suis calme. À quel point je suis proche de partir de l'Inter et si je veux encore gagner ? Je veux toujours gagner, un lion c'est comme ça, j'attends toujours quelque chose de plus et je suis content. Je n'ai pas encore décidé. Si je veux dire quelque chose aux fans de l'Inter ? Pas encore, c'est encore tôt".

Alexis Sanchez calme le jeu, mais les prétendants ne se bousculent pas au portillon. Et si le Chilien quitte bel et bien l'Inter Milan cet été, la destination la plus probable s'il décide de rester en Europe est probablement l'Olympique de Marseille, à moins qu'un autre club européen ne décide de se manifester une fois que l'ancien du Barça sera libre, motivé par l'absence d'indemnité de transfert à payer.