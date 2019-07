Mercato - OL : Pourquoi Nabil Fekir a-t-il décidé de rejoindre le Betis Séville ?

Pourtant courtisé par Naples et le Milan AC, le capitaine lyonnais a choisi de rejoindre le Betis. Goal vous explique son choix.

Le Real Betis va finaliser l’un des transferts les plus attendus de l’été avec le recrutement de Nabil Fekir. L’équipe verdiblanco a profité de l’opportunité offerte par le marché pour obtenir les services du capitaine lyonnais, pourtant courtisé par ou l'an passé.

Après que son arrivée à Anfield Road ait été avortée, le club andalou a profité du fait qu'il ne lui restait plus qu'un an de contrat et qu'il souhaitait quitter pour le recruter à un prix compris entre 20 et 25 millions d'euros, assez faible pour un joueur Champion du monde l'été dernier. Avec sa signature, le Betis a déjà un remplaçant pour Lo Celso, pour lequel le club espère réaliser la vente la plus chère de son histoire avec un chiffre dépassant les 70 M€.

Cependant, la signature de Fekir a été compliquée. Les Verdiblancos ont été les premiers à conclure un accord avec le joueur et l’Olympique Lyonnais, mais la direction des Gones voulait attendre afin de recevoir une offre plus élevée pour son joueur, formé au club. Mais, selon nos informations, Nabil Fekir a reçu d’autres propositions, mais aucune d’entre elles n'a autant séduit le milieu de terrain de 25 ans quel celle du club sévillan.

Fekir a refusé et le Milan AC

Comme confirmé par Goal, Milan était intéressé par le Lyonnais. Cependant, Fekir a compris que San Siro n'était pas l'endroit idéal pour se revaloriser et continuer à se développer. Le club italien, comme le Betis, ne jouera pas la compétition européenne après avoir enfreint les règles du fair-play financier.

L'autre proposition est venue d'un autre club de Série A. Le Napoli voulait une alternative suite au transfert compliquée de James Rodriguez et le club de Carlo Ancelotti lui offrait la possibilité de jouer la Ligue des Champions . Cependant, les conditions imposées par le président du club italien, Aurelio De Laurentiis, limitant les recettes publicitaires des droits des joueurs sur le club, n’ont pas convaincu Fekir.

Comment le Betis l'a convaincu

L'option la plus séduisante a été d'aller au Betis, tout d'abord parce qu'il est devenu le joueur le mieux payé de l'équipe avec un salaire net de 3,5 millions d'euros. De plus, selon ABC, le joueur et l’Olympique Lyonnais bénéficient d'un bonus interréssant à la revente.

En outre, le club voulait également enrôler son frère Yassin, âgé de 22 ans, qui partira probablement en prêt à Cadix pour jouer en la deuxième division. Une solution très intéressante pour le clan Fekir, qui permettra à sa famille de s'installer dans le sud de l' .

Outre les raisons économiques, Nabil Fekir aura l’opportunité de continuer à se développer en , dans un club où il sera la star incontestée et n’aura pas de pression face à la concurrence. Comme dans le cas de Lo Celso l'année dernière, Fekir considère le Betis comme un lieu idéal pour se revaloriser après l'échec de son transfert vers Liverpool.