Mercato OL, c'est confirmé pour Sael Kumbedi

Alors que l’Olympique Lyonnais pensait encore pouvoir compter sur une remontée progressive de ses jeunes talents, une confirmation attendue vient de tomber. Le dossier Sael Kumbedi, déjà mouvementé lors du dernier mercato estival, connaît désormais son dénouement. Entre clauses activées, performances décisives et choix sportifs assumés, le latéral droit français voit son avenir se sceller loin du Rhône et basculer définitivement du côté de Wolfsburg.

Wolfsburg lève l’option d’achat de Kumbedi, l’OL récupère un joli pactole

Durant l’été, Sael Kumbedi avait quitté l’Olympique Lyonnais sous la forme d’un prêt payant pour Wolfsburg. Le club rhodanien détaillait alors précisément les termes du transfert : « l’Olympique Lyonnais informe du prêt payant de Saël Kumbedi au VfL Wolfsburg jusqu’à la fin de la saison, moyennant une indemnité d’1 M€ assortie d’une option d’achat fixée à 6 M€, auxquels pourront s’ajouter 2 M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value future. » Depuis hier (dimanche), Sael Kumbedi est officiellement un joueur du club allemand, l’option ayant été conditionnée à cinq titularisations d’au moins quarante-cinq minutes chacune.

Grâce à ses prestations encourageantes - six rencontres de Bundesliga ponctuées de trois passes décisives - Sael Kumbedi a rapidement rempli les critères déclenchant l’achat automatique. Son match contre l’Eintracht Francfort a scellé définitivement son passage à Wolfsburg, permettant à l’Olympique Lyonnais d’encaisser un montant global de 7 M€ hors bonus potentiels, selon les informations de Foot Mercato. Cette confirmation valide ainsi la trajectoire ascendante de Sael Kumbedi et marque la fin de son aventure lyonnaise.