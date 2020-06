Mercato - Nice annonce l'arrivée de Robson Bambu

L'OGC Nice annonce ce vendredi être tombé d'accord avec l'Athlético Paranaense pour le transfert du défenseur brésilien Robson Bambu (22 ans).

Révélée il y a quelques jours, la venue du Brésilien Robson Bambu à Nice est maintenant officielle. Dans un communiqué publié ce vendredi, le Gym annonce qu'un accord de principe a été trouvé avec l’Athlético Paranaense dans le cadre d'un transfert du défenseur central de 22 ans.

Les Aiglons le décrivent dans ce même communiqué comme "élancé (1,86m), véloce, à l’aise dans les duel" et "pourvu d’une bonne relance".

Formé et lancé en pro à Santos, Robson Bambu va donc découvrir l'Europe et la . Il est déjà arrivé en , précise l'OGC Nice, qui écrit par ailleurs que sa nouvelle recrue "a passé avec succès la traditionnelle visite médicale préalable à la signature de son contrat, qui interviendra à l’ouverture du mercato et sous reserve de la validation de la DNCG."

"Avec le feu vert du CA Paranaense, le joueur sera présent pour la reprise du groupe rouge et noir, le 15 juin." La durée d'un contrat et le montant du transfert n'ont pas été révélés.

🤝 Accord de principe entre l'OGC Nice et l'@AthleticoPR dans le cadre du transfert de @robsonbambu14.



Le communiqué : https://t.co/Zt0zxzhQ1L pic.twitter.com/GLkbyUSJyG

— OGC Nice (@ogcnice) June 5, 2020