Mercato - Neymar peut-il rester au PSG cette saison ?

Thomas Tuchel compte sur Neymar pour cette saison. Le Brésilien peut-il rester au sein du PSG selon vous.

"C'est mon joueur. Il est dans mon vestiaire. Et quand je pense à une équipe forte, je pense à une équipe avec Ney. Mais avec l'état d'esprit, l'agressivité, des bons dribbles...

Aujourd'hui, on n'a pas une solution de sortie, rien n'a changé. Notre relation est la même. C'est une chose entre lui et le club, et s'il n'y a pas de solution pour le sortir, il reste avec nous. Il a encore trois ans de contrat et rien n'a changé. (...) Une équipe forte, c'est une équipe avec Neymar."

En conférence de presse, avant la rencontre entre Rennes et le PSG, ce dimanche soir, Thomas Tuchel a confirmé son envie de conserver le joueur brésilien. Si le PSG commence à concevoir de nouvelles stratégies pour aborder l'avenir de Neymar d'après nos informations, son futur reste incertain, mais il pourrait bien rester du côté du Parc des Princes.

