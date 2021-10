Mercato : Michel n'est plus l'entraîneur de Getafe

Le club a annoncé se séparer du technicien de 58 ans après n'avoir pris qu'un seul petit point sur 24 possibles cette saison.

Un jour après avoir pris son premier point de la saison avec un match nul contre la Real Sociedad, Getafe a annoncé lundi le licenciement de Míchel González. Le Madrilène de 58 ans n'est plus l'entraîneur de l'équipe première.

OFICIAL | Míchel deja de ser entrenador del Getafe



OFICIAL | Míchel deja de ser entrenador del Getafe

"Le Getafe C.F. a décidé que Míchel et le reste de son staff ne continueront pas à la tête de la première équipe, comme le conseil d'administration l'a informé aujourd'hui. Nous les remercions pour l'engagement et le professionnalisme dont ils ont fait preuve depuis leur arrivée dans ce club, et pour leur dévouement à tout moment", peut-on lire dans le bref communiqué officiel publié par Getafe.

Getafe est en bas du classement de Liga, avec un seul point en huit matchs. Sept défaites, un nul, aucune victoire, trois buts marqués et 13 encaissés par les azulones au cours de l'actuelle saison de championnat, une situation qui a conduit l'entraîneur espagnol à perdre son poste au stade Alfonso Pérez, où il était revenu l'été dernier pour la difficile tâche de succéder à José Bordalás.

C'est là que Getafe a décroché son premier point de la saison, dimanche, en faisant match nul contre l'une des meilleures équipes de LaLiga, la Real Sociedad. Sandro Ramírez avait donné l'avantage à Getafe, mais Mikel Oyarzábal a égalisé en seconde période pour priver les Madrilènes de leur première victoire de la saison.

Lors de la conférence de presse d'après-match, l'entraîneur de la Real, Imanol Alguacil, avait donné des "encouragements" et demandé de la "patience" avec Míchel, assurant que son collègue pourrait surmonter la situation et emmener Getafe "vers le haut".

Míchel lui-même avait évoqué à plusieurs reprises son possible licenciement. En effet, le 20 septembre, avant le match contre l'Atlético de Madrid et alors qu'ils comptaient encore cinq défaites en LaLiga, l'entraîneur a déclaré : "Je ne sais pas si je fais bien. Beaucoup de présidents dans cette situation auraient déjà pris des décisions, le président sait comment je travaille." Finalement, Ángel Torres a fini par prendre cette décision quelques semaines plus tard.

Trois entraîneurs semblent être les principaux candidats à la succession de Míchel. Et le premier d'entre eux est Quique Sánchez Flores, ancien entraîneur de l'Atlético de Madrid qui a déjà entraîné Getafe en 2004-05 et 2015. Comme le rapportait lundi AS, une autre option envisagée par Ángel Torres est celle de Juanfran, ancien entraîneur de Lugo qui intéresse également Levante (qui a licencié Paco López ces dernières heures). Une autre possibilité que le président de Getafe envisagerait est López Muñiz, un entraîneur ayant de l'expérience en Primera et Segunda.

Getafe devrait annoncer le remplacement de Míchel dans les prochaines heures, sachant que LaLiga est actuellement dans sa deuxième pause internationale.