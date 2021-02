Mercato - M'Baye Niang va finalement rester à Rennes

Annoncé tout proche de s'engager à Bologne ces dernières heures, l'attaquant M'Baye Niang va finalement poursuivre la saison au Stade Rennais.

L’histoire de M'Baye Niang est décidément faite de surprises. À Rennes, son parcours est l’exemple type que tout peut aller très vite dans le football. Ayant posé ses valises en Bretagne durant les dernières heures du mercato estival 2018, l’attaquant sénégalais avait fini par convaincre ses dirigeants de lever son option d’achat.

Auteur de 29 buts en 80 matches, l’ancien de l'AC a impressionné en Bretagne, avant d'afficher au grand jour son désir d'aller voir ailleurs et d'être placardisé par Julien Stéphan au début de la saison actuelle. Depuis, la carrière de l'attaquant sénégalais est à l'arrêt, et seul un départ cet hiver pour se relancer pouvait y remédier.

Courtisé par de nombreux clubs, tels que Bologne, Genoa, Bordeaux ou encore l'AS Saint-Etienne, M'Baye Niang a même semblé tout proche de rejoindre Bologne ce lundi. Mais comme lors de l'ultime journée du mercato estival, quand il était présent à l'Etrat, le centre de formation de l'ASSE, le transfert ne s'est finalement pas fait.

"Il a décidé de finalement rester à Rennes"

C'est en effet ce qu'a annoncé Florian Maurice dans l'émission L'Equipe du Soir. "Non, tout est fermé. On n'a plus de dossiers en attente. M'Baye Niang a décidé de rester à Rennes. Quelques clubs s'étaient renseignés, mais il a décidé de finalement rester à Rennes". Voilà qui a le mérite d'être clair.

Toutefois, la décision de M'Baye Niang peut sembler difficile à comprendre, lui qui n'a disputé que 421 minutes de jeu en Ligue 1 cette saison et qui n'entre pas dans les plans de Julien Stéphan. Pour rappel, le buteur avait annoncé en novembre dernier vouloir se faire une place à Rennes et ne pas se soucier des convoitises.

"Je suis là pour toute la saison. Je vais essayer d'être prêt le plus rapidement possible pour aider l'équipe. On fera le bilan à la fin. Je ne me sens pas concerné par ce mercato-là (d'hiver). Pour moi, un départ est totalement exclu", avait-il déclaré. Il a visiblement tenu parole. Reste à savoir si cela lui profitera...