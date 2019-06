Mercato - Matthijs De Ligt, la Juventus désormais en pole

La Juventus, qui offre 70 millions d’euros à l’Ajax, se trouve désormais en pole pour attirer Matthijs de Ligt, également séduit par la Vielle Dame.

Nombreux sont les prétendants à se chamailler pour attirer Matthijs de Ligt dans leurs filets, mais c’est bien la qui pourrait obtenir le gros lot, la pièce la plus prisée du marché des transferts. Celui qui, malgré ses 19 ans, s’est d’ores et déjà révélé comme l’un des meilleurs défenseurs centraux d’Europe.

Barcelone et le PSG restent à l’affût

La Vielle Dame en a d’ailleurs fait les frais en Ligue des Champions, puisque c’est un but du prodige amstellodamois qui éliminait alors les Bianconeri, au stade des quarts de finale (1-1 à l'aller, 1-2 au retour). La Juve a alors compris - même si elle en était déjà sûre à 99% - que De Ligt méritait bien toutes les louanges qui lui sont faites depuis plusieurs saisons désormais.

Mais la formation italienne n’est bien évidemment pas la seule sur les rangs. Il ne s’agit d’un secret pour personne, Barcelone et surtout le PSG rêvent également d’attirer De Ligt cet été. Au cours des derniers mois, le champion d’ et celui de se sont battus pour le convaincre. Beaucoup de réunions, beaucoup de discussions, toutefois insuffisantes pour écarter la Juve, qui est passée à la vitesse supérieure.

Selon nos informations, les suiveurs du dossier savent désormais que la Juve se trouve en pole position. Les contacts, que ce soit avec l’ ou avec l’agent du joueur, Mino Raiola, n’ont jamais été aussi intenses qu’aujourd’hui. Le directeur sportif bianconero, Fabio Paratici, a toujours surveillé ce cas de près et, malgré la concurrence, il souhaite désormais le boucler au plus vite.

Un contrat de 5 ans attend De Ligt à Turin

Pour cela, le dirigeant turinois s’est d’abord rapproché de l’Ajax. Une offre d’environ 70 millions d’euros a été transmise aux Néerlandais, avec de gros bonus, soit le prix réclamé par le marché. Quant à De Ligt, un contrat de cinq ans l’attend du côté de l’Allianz Stadium. La signature du joueur fait aujourd’hui figure de dernière partie de l’opération pour la Juve, très confiante.

Et pour cause ! Selon nos informations, De Ligt ne cache plus son attirance pour le projet sportif de la Juventus et se verrait bien poser ses valises à Turin. En attendant, celles-ci se trouvent actuellement aux Bahamas, où le joueur passe ses vacances avec sa conjointe. Ensuite, le temps d’annoncer sa décision sera venue.