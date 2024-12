Mercato, Marcus Rashford donne sa réponse au PSG

L’avenir de Marcus Rashford s’écrit loin de Manchester United. Le PSG, en quête de renforts offensifs, s’est positionné. Le joueur répond.

Le Paris Saint-Germain continue de chercher des renforts en attaques. Ne faisant plus partie des plans de son coach, Randal Kolo Muani devrait quitter le PSG dès cet hiver. L’entraîneur du club de la capitale française, Luis Enrique, lors de ses récentes sorties médiatiques, a ouvert la porte à des arrivées lors des prochains mois. Si Victor Osimhen et Mohamed Salah sont des pistes, Paris garde un œil sur Marcus Rashford depuis plusieurs mois.

Le PSG à l’affut, mais Rashford préfère l’Espagne

Dans l’optique de renforcer son secteur offensif cet hiver, le Paris Saint-Germain a une nouvelle fois activé la piste Marcus Rashford. Déjà visé l’été dernier, l’attaquant anglais de Manchester United est désormais plus accessible, notamment en raison de la volonté des Red Devils de s’en séparer. Le club anglais demanderait environ 45 M€ pour son transfert, un montant jugé raisonnable compte tenu du potentiel et de l’expérience de l’international anglais.

Cependant, cette opération pourrait s’avérer plus complexe pour le champion de France. En effet, malgré l’attrait parisien, Rashford semble hésitant quant à rejoindre la capitale française. Selon les informations rapportées par The Telegraph, l’attaquant de 27 ans aurait écarté des propositions lucratives venues d’Arabie saoudite, préférant rester en Europe pour la suite de sa carrière. Plus surprenant pour le PSG, l’ailier gauche prioriserait une aventure en Espagne plutôt qu’en Ligue 1. À ce stade, aucun club de Liga n’a officiellement manifesté son intérêt, mais des offres pourraient bientôt surgir, ce qui mettrait un terme aux ambitions parisiennes.

Si cette information se confirme, le PSG perdrait l’opportunité de recruter un joueur d’envergure à un prix abordable, d’autant plus que Rashford reste un atout malgré une certaine irrégularité ces derniers mois.