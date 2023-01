Mercato : Manchester United cible Axel Disasi

D'après la presse anglaise, Manchester United et plusieurs autres clubs anglais seraient intéressés par Axel Disasi.

Encore une fois, l’AS Monaco a réalisé une jolie vente sur le mercato avec le départ de Benoît Badiashile vers Chelsea pour 38 millions d’euros, somme grâce à laquelle il est devenu la 11ème plus grosse vente du club de la Principauté, preuve de sa capacité à vendre ses meilleurs éléments à prix fort. Un transfert qui aurait donné des idées à Manchester United, puisque les Red Devils sont également en quête d’un défenseur central. Harry Maguire est en grande difficulté depuis de nombreux mois, et Erik Ten Hag ne semble plus vouloir insister avec l’international anglais, à tel point qu’il a aligné Luke Shaw dans l’axe aux côtés de Raphaël Varane lors des victoires contre Nottingham et Wolverhampton.

Manchester United veut s'offrir Disasi

Les dirigeants mancuniens se seraient alors mis à la recherche d’un défenseur central prometteur, et comme leurs homologues de Chelsea, c’est à Monaco qu’ils ont trouvé leur bonheur. D’après les informations du Daily Mail, l’actuel 4ème de Premier League aimerait s’attacher les services d’Axel Disasi, qui est récemment devenu international français à l’occasion de la Coupe du monde 2022, lors de laquelle il a pris part à trois rencontres. Joueur de champ le plus utilisé à Monaco, dont il est même capitaine lorsque Wissam Ben Yedder n’est pas titulaire, le défenseur de 24 ans réalise une belle saison avec l’ASM.

Si les Mancuniens sont déjà entrés en contact avec le club monégasque pour un transfert cet hiver ou l’été prochain, d’autres clubs anglais comme West Ham et Tottenham sont également intéressés par Disasi pour renforcer leur défense.