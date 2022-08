Mercato - Manchester United : Antony ne ferme pas la porte à des retrouvailles avec Ten Hag

Les Red Devils ont couru après le Brésilien pendant tout l'été, et il est sorti du silence sur les spéculations entourant son avenir.

Antony, la star de l'Ajax, n'exclu pas de retrouver Erik ten Hag à Manchester United avant la fermeture du mercato estival, même s'il "adore" jouer pour les pensionnaires de la Johan Cruijff ArenA. Les Red Devils n'ont pas abandonné l'idée de recruter Antony, même si leur dernière offre de 60 millions d'euros est loin des 80 millions d'euros demandés par l'Ajax pour son atout précieux.

"Ten Hag doit discuter avec mes agents"

Le club néerlandais serait prêt à tout pour conserver Antony après avoir vendu Lisandro Martinez à Manchester United, Sebastien Haller au Borussia Dortmund et Ryan Gravenberch au Bayern Munich pour des sommes considérables. Antony a évoqué un possible transfert à Old Trafford après avoir marqué un but en solo sensationnel lors de la victoire 6-1 de l'Ajax sur Groningen.

Abidal balance : quand le Barça ratait Antony

"Est-ce que Erik Ten Hag m'appellera ? Aucune idée", a déclaré Antony à NOS après la rencontre largement remportée par son équipe. "Il doit en discuter avec mes agents, je suis concentré sur ici. Ce qui viendra viendra, nous verrons. Je me sens bien à l'Ajax. Je donne tout pour ce club, chaque minute, donc j'aime cette ville et ce club".

Antony a initialement rejoint l'Ajax Amsterdam en provenance de Sao Paulo en juillet 2020, signant un contrat de cinq ans pour le club néerlandais. La durée du contrat est un autre obstacle pour Manchester United, car le géant néerlandais n'est pas pressé de vendre l'ailier brésilien et n'en a pas la nécessité que ce soit du point de vue financier ou contractuel.

"Nous garderons tout le monde"

L'entraîneur Alfred Schreuder a balayé les rumeurs d'un départ imminent d'Antony et s'est dit convaincu de pouvoir conserver l'effectif actuel intact. "Je ne peux rien faire à ce sujet (rumeurs de transfert liant Antony à United). Je pense que nous garderons tout le monde", a déclaré Alfred Schreuder après le match contre Groningue.

Mercato - Ajax : Schreuder "n'a pas peur de perdre Antony", ciblé par Manchester United

Interrogé sur l'importance du joueur de 20 ans pour l'Ajax Amsterdam, le manager néerlandais a répondu : "Vous pouvez voir qu'il peut absolument faire la différence dans ces matches. Il l'a également montré en Ligue des champions l'année dernière. La façon dont il fait ses actions, mais fait aussi son travail défensivement."