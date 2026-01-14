Mercato : Manchester United a de l'argent mais...

Malgré la volonté de lever la clause libératoire de 65 millions de livres sterling d'Antoine Semenyo et une liste de cibles au milieu de terrain comprenant Adam Wharton et Alex Scott, les dirigeants privilégient une refonte majeure de l'effectif cet été plutôt que des achats précipités cet hiver.

Selon The Sun, United ne devrait pas recruter de nouveaux joueurs durant le mercato hivernal, malgré ses moyens financiers. Bien que le club ait accès à des fonds via une ligne de crédit renouvelable et se soit même préparé à payer la clause libératoire de 65 millions de livres sterling pour l'ailier Semenyo, la direction a décidé de s'en tenir à une stratégie à long terme rigoureuse, laissant ainsi le champ libre à Manchester City pour le recruter en janvier. Cette décision intervient alors que Michael Carrick prend les rênes d'Old Trafford pour le reste de la saison, avec pour mission de stabiliser l'équipe sans renforts en cours de saison.

Cette position marque un rejet catégorique de l'approche prônée par l'ancien entraîneur Ruben Amorim. Avant son limogeage, Amorim aurait fortement insisté pour l'arrivée d'un milieu de terrain lors du mercato hivernal, une initiative qui avait déconcerté les dirigeants de Manchester United, estimant que le technicien portugais était parfaitement conscient des contraintes budgétaires du club. Après avoir dépensé plus de 250 millions de livres sterling pour six recrues l'an dernier, la direction est déterminée à réserver son prochain investissement majeur pour l'été, où elle pense trouver des joueurs plus intéressants et ciblés.

Si le mercato hivernal risque d'être calme, les préparatifs pour l'été sont déjà bien avancés. Manchester United a identifié le poste de milieu défensif comme une priorité absolue. Le club suivrait de près quatre jeunes talents prometteurs pour combler ce manque : Elliot Anderson, pilier de Nottingham Forest, Adam Wharton de Crystal Palace, Carlos Baleba de Brighton et Alex Scott de Bournemouth.

Ces cibles s'inscrivent dans une stratégie visant à recruter des joueurs plus jeunes et dynamiques, capables de progresser avec l'équipe. Le refus d'agir maintenant, malgré la disponibilité des fonds, témoigne d'un laxisme qui a fait défaut ces dernières années. Des précédents historiques confirment cette inaction ; Manchester United n'a notamment pas débloqué de fonds pour des transferts lors des intérims d'Ole Gunnar Solskjaer en 2019 ni de Ralf Rangnick en 2022, même lorsque ce dernier avait insisté sur la nécessité de renforcer l'attaque suite à l'indisponibilité de Mason Greenwood.