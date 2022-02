Mercato : Lyon (très) intéressé par Seko Fofana

"Pour être honnête, rien n’est impossible. Aujourd’hui, je peux très bien vous dire que oui je vais rester à Lens, et demain ça sera non. Il y a plein de paramètres et on ne maîtrise pas tout, mais je suis très content d’être ici." Récemment interrogé sur son avenir, Seko Fofana a entretenu le flou en conférence de presse avant un été qui s’annonce (très) chaud pour lui.

Ndombélé ne devrait pas rester

Pour l’instant auteur d’une saison XXL avec les Sang et Or, le milieu de terrain plaît à de nombreux cadors européens. À l’étranger, mais aussi en France, où Lyon pense à lui pour remplacer Tanguy Ndombélé l’été prochain, selon les informations du Progrès. Malgré son apport indéniable, le joueur prêté par les Spurs ne devrait pas être conservé, la faute à une option d’achat estimée à environ 60 M€, donc trop élevée.

L'article continue ci-dessous

Lens-Lyon : Les chiffres à retenir

L’OL devrait donc tenter le coup pour Fofana cet été, bien que ce dernier ne dispose pas exactement du même profil que Ndombélé. Reste à savoir si l’ancien de l’Udinese sera partant, lui qui aspire à jouer la Ligue des Champions, ou au minimum la Ligue Europa. Huitième de Ligue 1, l’OL n’est pour l’instant pas loin des places qualificatives, mais pas non plus assuré de finir parmi les cinq premiers.

Attention à la Premier League

La concurrence pour les places européennes est forte, et elle le sera aussi pour acquérir Fofana cet été. En plus de l’OL, il se murmure que le PSG pourrait également être intéressé par le profil séduisant du Lensois, tout comme certains cadors de Premier League, soit un championnat qui semble taillé pour ses capacités. Rendez-vous cet été pour le dénouement.