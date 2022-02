STATS : les chiffres à retenir après Lens-OL (1-1)

Voici les stats à retenir après le match nul entre Lens et l'OL (1-1), samedi soir :



● Lens a glané 10 points lors de ses 6 matches de Ligue 1 en 2022 (3 succès, 1 nul, 2 défaites), c’est plus que lors des 10 derniers en 2021 (2 victoires, 3 nuls, 5 défaites).

● Lyon n’a perdu qu’un seul de ses 10 derniers matches de Ligue 1 (4 victoires, 5 nuls), après avoir perdu 3 de ses 5 précédents (2 victoires).

● Lyon n’a perdu qu’un seul de ses 6 derniers déplacements en Ligue 1 (2 victoires, 3 nuls), après avoir perdu 4 de ses 6 premiers cette saison (1 victoire, 1 nul).

● Lens n’a remporté que 2 de ses 7 derniers matches de Ligue 1 après avoir ouvert le score (3 nuls, 2 défaites), après avoir gagné chacune de ses 6 précédentes rencontres de ce genre. A contrario, Lyon a évité la défaite lors de 5 de ses 9 matches lors desquels il a concédé l'ouverture du score en Ligue 1 cette saison (2 victoires, 3 nuls).

Clauss, mieux qu'un défenseur



● Lens a marqué le plus de buts dans le premier quart d’heure cette saison en Ligue 1 (8).

● Jonathan Clauss a marqué 2 de ses 6 buts en Ligue 1 contre Lyon. Le piston de Lens est impliqué dans 12 buts cette saison en Ligue 1 (3 buts, 9 assists), aucun défenseur du Top 5 européen ne fait mieux en 2021/22 (à égalité avec Trent Alexander-Arnold).

● Tino Kadewere a marqué son 1er but de la saison en Ligue 1 et même son 1er depuis le 12 mars 2021 (à Reims), mettant fin à une disette de 12 rencontres et de 18 tirs (8 cadrés) sans trouver la faille dans l’élite. Lyon est invaincu lors des 9 rencontres au cours desquelles il a marqué en L1 (7 victoires, 2 nuls).

Paqueta n'y arrive plus...

● L’attaquant de Lyon Karl Toko-Ekambi est impliqué dans 29 buts en Ligue 1 depuis la saison 2020/21 (20 buts, 9 assists), soit 5 de plus que tout autre joueur actuel de Lyon sur la période.

● Auteur de 3 tirs ce soir face à Lens (0 cadré), le milieu de Lyon Lucas Paqueta n’a marqué sur aucun de ses 15 derniers tirs tentés en Ligue 1 (6 cadrés), son dernier but dans l’élite remontant au 9 janvier dernier face à Paris.

● Le milieu de Lyon Maxence Caqueret a délivré 4 dernières passes avant un tir face à Lens aujourd’hui, son plus haut total lors d’un match de Ligue 1 dans sa carrière.