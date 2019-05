Le Real Madrid a fait une offre pour Ferland Mendy

Ferland Mendy, le brillant latéral gauche de l'Olympique Lyonnais, a fait objet d'une proposition de la part du Real Madrid.

La communauté française du risque de s'agrandir cet été. Karim Benzema et Raphaël Varane pourraient être rejoints par un compatriote, en la personne de Ferland Mendy. Le club merengue est déjà passé à l'offensive pour se payer les services du talentueux arrière gauche tricolore (1 sélection) et l'Olympique Lyonnais ne serait pas opposé à l'idée d'un transfert. Plus maintenant en tous cas.

L'Equipe, dans son édition de mardi, révèle que les Madrilènes ont soumis une proposition concrète. Elle se situerait entre 30M€ et 35M€. Elle a été repoussée, car jugée insuffisante. Le Real Madrid doit encore faire un petit effort financier pour faire vaciller Jean-Michel Aulas. Officieusement, ce dernier réclamerait 55M€ pour son joueur.

Zidane en est un grand fan

Le dialogue est cependant loin d'être rompu et les deux clubs sont en plein pourparlers actuellement. Le temps qui passe joue en faveur des Lyonnais, puisque d'autres courtisans se positionnent progressivement. JMA a même reçu deux autres offres sur son bureau, en plus de celle du Real. Le Barça qui cherche à assurer la succession de Jordi Alba ferait partie des clubs intéressés. Une bataille des deux cadors de la pour la signature d'un joueur cela risque de faire couler beaucoup d'encre, surtout que cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas une cible commune sur le marché des transferts. Enfin, il se murmure que la serait également dans le coup.

Âgé de 25 ans, Ferland Mendy a un contrat avec les Gones qui court jusqu'en 2023. Il n'est pas pressé de relever un challenge à l'étranger. Toutefois, un appel de Zinedine Zidane, qui le tient en grande estime même s'il s'est gardé de le dire publiquement, aurait de quoi le faire réfléchir et revoir son plan de carrière.