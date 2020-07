Mercato - Lorient annonce les arrivées de Doumbouya et Nilor

En fin de contrat à Rennes, Malamine Doumbouya (20 ans) rejoint le FC Lorient. L'attaquant Michaël Nilor arrive aussi des Girondins de Bordeaux.

Le a officialisé ce jeudi l'arrivée de deux nouveaux joueurs pour son équipe réserve (National 2). En fin de contrat stagiaire au , le milieu de terrain Malamine Doumbouya (20 ans) s'est engagé avec le club breton, qui a également annoncé la signature de l'attaquant Michaël Nilor (22 ans). Prêté à Avranches la saison passée (8 buts en National), ce dernier était sous contrat avec les Girondins de .

Deux renforts à potentiel pour le FCL, qui écrit dans son communiqué : "Malamine était un joueur cadre de la génération 2000 rennaise avec qui il remporte notamment le titre de champion U19 en 2019 et participe à la dernière . Tout près de signer son premier contrat professionnel avec les Rouge et Noir, il a fait le choix de rejoindre le FC Lorient. (...) Malamine Doumbouya sera accompagné par Michaël Nilor. Joueur à potentiel, Michaël a été meilleur buteur dans toutes les catégories de jeunes et de la réserve bordelaise durant son cursus de formation. Sollicité par de nombreuses équipes de National et de , il a fait, lui aussi, le choix de rejoindre les Merlus."

Malamine Doumbouya et Michaël Nilor reprendront l'entraînement à l’Espace FCL avec le groupe réserve à partir du lundi 6 juillet.