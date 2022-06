Mercato : Liverpool officialise l'arrivée de Darwin Nunez

Les Reds officialisent l'arrivée de leur principale cible de l'été pour renforcer le secteur offensif à la disposition de Jürgen Klopp.

Liverpool a confirmé la signature de l'attaquant de Benfica Darwin Nunez après que le club de Premier League ait devancé Manchester United pour l'international uruguayen.

Benfica a confirmé qu'un accord avait été conclu lundi, et le joueur de 22 ans a maintenant été annoncé comme la dernière arrivée offensive à Anfield, alors que Jurgen Klopp continue de reconstruire son secteur offensif avant après les arrivées de Luis Diaz et Fabio Carvalho au cours des six derniers mois.

Nunez devra probablement combler le vide potentiel laissé par Sadio Mané, qui devrait quitter le club cet été.

Un transfert qui pourrait atteindre les 100 millions

Liverpool paiera environ 70 millions d'euros à Benfica pour signer Nunez, et pourrait payer jusqu'à environ 30 millions de bonus supplémentaires.

L'ancien club de Nunez, Almeria, a droit à 20 % des bénéfices réalisés par Benfica sur l'opération.

Nunez a signé un contrat de six ans qui le lie à Liverpool jusqu'en 2028.

Son contrat représente un investissement à long terme important pour l'équipe de Klopp, car plusieurs attaquants clés ont des contrats qui expireront à la fin de la saison 2022-23.

Dans leur vidéo d'annonce pour l'attaquant, les Reds ont confirmé que Nunez portera le numéro 27 lors de la campagne 2022-23 à Anfield.

Un profil de pur avant-centre

Après avoir gravi les échelons au sein du club uruguayen de Penarol avant de porter les couleurs d'Almeria en deuxième division espagnole, Nunez s'est révélé être un attaquant prolifique en première division portugaise et en Ligue des champions la saison dernière.

Il a inscrit 26 buts en 28 apparitions en championnat en 2021-22, et a également trouvé le chemin des filets à six reprises en Europe.

En tant que numéro 9, Nunez est une rupture par rapport aux attaquants polyvalents habituels de Liverpool, mais son talent a convaincu Klopp et son staff de faire évoluer l'équipe pour jouer sur les forces de leur nouvel homme.

Les deux quarts de finale de la Ligue des champions disputés par la star émergente contre Liverpool ont contribué à convaincre Klopp de ses capacités ; à l'époque, le manager a tenu à faire publiquement l'éloge du jeune attaquant.

"Vraiment bon, vraiment bon. Je le savais avant, bien sûr, mais il a joué à peu près devant moi avec ses batailles difficiles avec Ibrahima Konate", a expliqué Klopp.

"Il était fort physiquement, rapide, était calme autour de sa finition. Il était bon, vraiment bon. Je dis toujours dans ces situations que s'il est en bonne santé, c'est une grande carrière qui l'attend."

Comment Liverpool a-t-il obtenu la signature de Nunez ?

Nunez était la cible d'au moins un autre club de Premier League, Manchester United, mais Liverpool a agi rapidement et de manière décisive pour obtenir son homme.

Klopp et ses entraîneurs ont identifié Nunez comme leur cible estivale numéro 1, et le directeur sportif adjoint Julian Ward s'est envolé pour le Portugal afin de s'assurer que l'accord soit finalisé rapidement.

C'est un autre exemple de la force de Liverpool sur le marché portugais, après la signature de Luiz Diaz depuis Porto en janvier.

La conclusion de l'accord au début de la fenêtre de transfert signifie également que Nunez aura une pré-saison complète pour s'adapter à la vie à Liverpool, ce qui est particulièrement utile car il ne parle pas anglais pour le moment.

Le talent et le potentiel de Nunez ne font aucun doute et Klopp compte bien que l'Uruguayen s'épanouisse sur les bords de la Mersey au cours des prochaines années.

Avec le départ de Mané, le déclin de Roberto Firmino et le fait que Manchester City a comblé son propre vide en matière de d'attaquant avec le brillant Erling Haaland, LiverpooI a besoin que cette signature fonctionne, et rapidement.

Si Nunez peut apporter sa forme de Benfica à Anfield, alors la deuxième grande équipe de Klopp commencera vraiment à prendre forme.

Après avoir franchi le pas avec succès pour Diogo Jota et Diaz récemment, et pour Mané et Mohamed Salah auparavant, l'équipe de recrutement de Liverpool mérite la confiance cette fois encore.

Le prix est élevé, tout comme les enjeux, mais Nunez représente l'avenir ainsi que le présent, et les deux sont excitants et remplis de possibilités.

Et puis, un attaquant uruguayen à Liverpool... ça a déjà marché, n'est-ce pas ?