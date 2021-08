Mercato - L'Inter Milan prend contact avec l'agent de Marcus Thuram

Nouveau nom pour l'attaque de l'Inter : les Nerazzurri sont sur les traces de Marcus Thuram, actuellement au Borussia Mönchengladbach.

Après les pertes de Romelu Lukaku et Achraf Hakimi, l'Inter Milan doit se renforcer pour se donner les moyens de défendre son titre de champion d'Italie. Et si l'international marocain sera remplacé par un seul joueur, en attaque ce sera bien plus compliqué de remplacer l'apport de l'international belge avec un seul élément. L'Inter Milan a donc décidé de miser sur deux ou trois joueurs pour venir succéder à Romelu Lukaku et épauler Lautaro Martinez.

La liste des joueurs suivis par l'Inter Milan pour renforcer son attaque s'étoffe. Après avoir officialisé l'arrivée d'Edin Dzeko en provenance de l'AS Rome, le club nerazzurri poursuit le casting du deuxième profil qui viendra compléter le secteur offensif de Simone Inzaghi, aux côtés du Bosniaque, Lautaro Martinez et Alexis Sanchez. Duvan Zapata de l'Atalanta et Joaquin Correa de la Lazio restent en pole position, en plus de la rumeur concernant Lorenzo Insigne.

Mais ces dernières heures, le champion d'Italie en titre sonde d'autres pistes. Après Wout Weghorst, l'attaquant de Wolfsburg, la dernière idée de l'Inter Milan est celle qui mène à Marcus Thuram, attaquant né en 1997 et pilier du Borussia Mönchengladbach. Fils de Lilian, ancien défenseur de Parme et de la Juventus, Marcus Thuram est un attaquant qui allie technique, finition, force physique et vitesse, ainsi que souplesse.

Thuram a brillé contre l'Inter en C1

Le joueur de 24 ans peut en effet jouer dans différents rôles offensifs : que ce soit en tant qu'attaquant de pointe, en second attaquant, mais également aux postes d'ailier gauche et d'ailier droit. Selon les informations de 'Sky Sport', les dirigeants de l'Inter étudient le profil de Marcus Thuram et ont entamé ces dernières heures des contacts avec son agent, Mino Raiola. Une conversation qui a eu lieu lors des négociations pour Denzel Dumfries, arrière droit qui a rejoint les Nerazzurri en provenance du PSV Eindhoven.

Formé à Sochaux, Thuram a fait ses débuts professionnels lors de la saison 2014/2015 et après deux années positives sous le maillot de Guingamp il a rejoint la Bundesliga : c'est le Borussia Mönchengladbach qui l'a arraché à la concurrence. Le fils du champion du monde 1998 a jusqu'ici marqué 25 buts en 80 matches officiels avec le club allemand et a déjà affronté l'Inter Milan lors de la dernière Ligue des champions, avec deux passes décisives à son actif contre les Nerazzurri.

Visiblement, les prestations de Marcus Thuram en Ligue des champions contre l'équipe italienne ont marqué les esprits des dirigeants de l'Inter Milan et cela pourrait lui ouvrir la porte d'une arrivée en Serie A, le pays qui l'a vu naître alors que son père jouait sous les couleurs de Parme.