Mercato - L'Inter lance une dernière offensive pour Olivier Giroud

Les Blues attendent une nouvelle proposition des Nerazzurri pour attirer leur troisième choix en attaque en ce dernier jour du mercato.

Olivier Giroud pourrait bien finalement obtenir le transfert qu'il souhaite depuis le début de ce mercato d'hiver, alors que l'Inter est de retour dans la course en ce dernier jour de mercato.

Le club entraîné par Antonio Conte est déjà parvenu à un accord avec le joueur autour d'un contrat de deux ans et demi avec un salaire initial de 4M€ puis 3,5M€ pour les deux prochaines saisons. Le problème réside dans la possibilité de trouver un accord qui puisse être convaincant pour le quatrième de , avec peut-être l'espoir que cette dernière tentative à moins de 24h de la deadline puisse faire baisser le prix du transfert.

Le champion du monde n'a plus que cinq mois de contrat à Londres et souhaite quitter le club après n'avoir eu que sept apparitions depuis le début de la saison. Une volonté de partir encouragée par le sélectionneur, Didier Deschamps, qui espère le voir retrouver un temps de jeu plus conséquent en vue de l'Euro.

et la également intéressés

Les Nerazzurri font toutefois face à une concurrence de dernière minute dans ce dossier, puisque Spurs et Biancocelesti espèrent également recruter Giroud.

Rivaux de en Premier League, les premiers ne semblent pas une option très probable malgré le fait que l'idée de rester à Londres ne serait pas pour déplaire au joueur. Dans le même temps, le directeur sportif laziale, Igli Tiare, a fait le voyage à Londres pour tenter de débloquer la situation.

En , s'est également positionné mais a vu son offre refusée : "Nous nous sommes renseignés mais ce n'était pas possible", a confirmé le manager des Magpies, Steve Bruce.

De son côté, Chelsea tente de faire venir un nouvel attaquant à Stamford Bridge, mais les discussions n'ont pas avancé concernant le Napolitain Dries Mertens. Le Belge ne souhaite pas quitter l' alors qu'il cherche toujours à battre le record de buts d'un club qui souhaite le conserver, malgré la fin de son contrat en juin prochain.

Avant cela, les Blues s'étaient intéressés à Edinson Cavani, mais l'Uruguayen va rester à Paris cet hiver.