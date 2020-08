Mercato - Lille : Eugenio Pizzuto signe à son tour

Deuxième recrue de la journée pour le Losc, avec la signature du jeune milieu mexicain de 18 ans, Eugenio Pizzuto.

Et de trois en deux jours. Après les arrivées de Sven Botman et Burak Yilmaz, a également officialisé le transfert d'Eugenio Pizzuto ce samedi. Le jeune milieu de terrain mexicain de 18 ans évoluait jusqu'à présent à Pachuca, au .

"À tout juste 18 ans, Eugenio Pizzuto franchit une étape importante dans sa très prometteuse carrière en rejoignant l’Europe. C’est au LOSC que ce talent promis à un brillant avenir poursuivra son apprentissage, quelques mois après avoir effectué ses premiers pas en première division mexicaine. On lui souhaite la bienvenue et le meilleur succès au LOSC", a notamment écrit le club dans un communiqué.

🔴 Eugenio Pizzuto, un grand espoir mexicain au LOSC



Lire le communiqué : https://t.co/uZSNuAp2dF pic.twitter.com/KR5sOTrDGI — LOSC (@losclive) August 1, 2020

Déjà appelé avec les A du Tri par Tata Martino, Pizzuto s'était surtout révélé lors du Mondial U17 à l'automne dernier, au cours duquel il portait le brassard de sa sélection.

"Nous sommes ravis d’engager Eugenio Pizzuto, un milieu de terrain moderne qui combine technique, caractère, une excellente vision du jeu et un pied gauche de qualité, a réagi Marc Ingla, le CEO des Dogues. C’est un box to box de haute intensité. Nous sommes très heureux de l’accueillir et de lui permettre de poursuivre son développement au LOSC."