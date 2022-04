Mercato : Lewandowski à l’OM, Milik veut tenter le coup !

L’avenir de Robert Lewandowski affole la planète football. Le Polonais n’a plus qu’un an de contrat avec le Bayern Munich, et il se murmure qu’il souhaiterait faire ses valises dès cet été, et ce n’est pas la nouvelle élimination en quarts de finale de la Ligue des Champions qui va le pousser à rester.

"Ça va être compliqué", prévient Milik

Mais pour aller où ? Pour un tel joueur, qui aurait mérité le Ballon d’Or en 2020 mais aussi en 2021, les plus grands clubs sont évidemment sur les rangs. Et à l’heure actuelle, le Barça aurait une longueur d’avance sur les autres. À moins que Lewandowski ne soit convaincu par l’un de ses coéquipiers en sélection polonaise ?

L'article continue ci-dessous

À lire : Marseille enchaînera les matchs, le Feyenoord se reposera

Oui, nous parlons bien d’Arkadiusz Milik, le buteur de l’OM. Lors d’un entretien accordé à Onze Mondial, l’ancien de Naples a annoncé vouloir tenter le coup : "Ça va être compliqué. Mais il ne lui reste qu’un an de contrat, je vais essayer de lui parler pour lui demander s’il peut venir à Marseille. Peut-être que je vais réussir à faire quelque chose", a-t-il espéré.

Un indice pour l’avenir… de Milik ?

Cela ne restera sans doute qu’un fantasme. Tout d’abord en raison du salaire de Lewandowski, mais aussi car il souhaite rejoindre une équipe capable de gagner la Ligue des Champions, pour enfin soulever le Ballon d’Or. En revanche, cela donne de l’espoir aux supporters de l’OM concernant… Milik. Avec de telles déclarations, le Polonais n’est-il pas en train de confirmer qu’il ne partira pas cet été ?