Mercato : les plans du Barça enfin connus

Cependant, cela semble peu probable, compte tenu des difficultés financières bien connues du club catalan, qui ne peut pas fonctionner à plein effectif.

Le FC Barcelone a obtenu le prêt de João Cancelo en provenance d'Al Hilal en début de mois, mais on espérait l'arrivée d'un nouveau défenseur central pour renforcer un secteur de l'équipe qui a connu des difficultés importantes cette saison.

Cependant, il n'en sera rien. Selon Sport, l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a confirmé qu'aucun autre transfert n'est prévu avant la fermeture du mercato hivernal, à l'exception du transfert imminent de Dro Fernandez au Paris Saint-Germain.

« Je n'ai pas d'autre choix. Je ne veux voir personne partir, nous avons besoin de tous. Et nous ne souhaitons pas d'autre solution. »

Le FC Barcelone avait envisagé de recruter un défenseur central ce mois-ci, et plusieurs options à bas prix ont été évoquées ces dernières semaines. Le club a toutefois clairement indiqué que tout transfert ne serait conclu que s'il était jugé favorable, ce qui fut le cas pour Cancelo.

Par conséquent, Flick dispose de Pau Cubarsi, Eric Garcia, Ronald Araujo et Gerard Martin comme options en défense centrale pour la seconde moitié de saison, Jules Koundé étant également une possibilité si nécessaire.

Si tous ces joueurs sont au sommet de leur forme, Barcelone sera satisfait de son choix. En revanche, si les difficultés rencontrées en début de saison se répètent, cela pourrait s'avérer préjudiciable aux Catalans dans leur quête de titres en Liga et en Coupe du Roi, ainsi que dans leur course à un premier sacre en Ligue des Champions depuis onze ans.