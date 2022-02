Mercato : Les clubs de Premier League ont dépensé une fortune

Les clubs de Premier League ont fait jouer leurs muscles financiers lors d'une énième fenêtre de transfert, puisqu'ils ont dépensé ensemble plus de 250 millions de livres en janvier.

Les clubs anglais dépensent gros

C'est le chiffre le plus élevé que les clubs anglais ont dépensé lors d'une fenêtre de transfert de janvier depuis 2018, avec des signatures telles que Luis Diaz et Bruno Guimaraes se démarquant.

L'ailier colombien a rejoint Liverpool en provenance de Porto en échange de 40,5 millions de livres plus 12,5 millions de livres de compléments, et Guimaraes a rejoint Newcastle United pour 37,89 millions de livres.

Le retour des supporters dans les stades, qui affichent complet, et les accords de droits télévisés signés par la Premier League ont dopé les clubs sur le plan financier cette saison.

Seulement 75 millions de livres de transferts l'an dernier

Les clubs de Premier League ont dépensé 75 millions de livres pour leurs recrutements l'année dernière, contre environ 210 millions de livres en 2020 et quelque 130 millions d'euros il y a quelques années.

Cependant, ils n'ont jamais dépensé autant en janvier qu'en 2018. À l'époque, Liverpool a signé Virgil van Dijk pour 76,19 livres, Aymeric Laporte a rejoint Manchester City pour 58,5 millions de livres et Pierre-Emerick Aubameyang a rejoint Arsenal pour plus de 57,38 millions de livres, les clubs de Premier League ayant investi plus de 415 millions de livres dans les recrutements.