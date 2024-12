Mercato, les cibles défensives de l'OM pour cet hiver

L’OM a identifié ses cibles défensives pour le mercato hivernal.

L’hiver s’annonce très mouvementé en France et surtout dans la cité phocéenne. Malgré ses douze recrues lors de la fenêtre de transferts, l’Olympique de Marseille souhaite encore se renforcer lors du mercato hivernal, notamment en défense. Et à quelques semaines de l’ouverture du marché, le club marseillais a déjà mis des noms sur ses prochaines cibles.

L’OM cible trois défenseurs français

À la veille du choc contre l’AS Saint-Etienne dimanche, l’OM occupe la deuxième place de Ligue 1 avec 26 points. Le bilan est donc probant pour le club phocéen qui n’a perdu contre qu’une seule équipe du top 7 du championnat (0-3 vs PSG). Cette position, l’OM la doit clairement à ses nombreuses recrues dont Mason Greenwood, auteur de 9 buts en 13 apparitions sous le maillot phocéen. Cependant, Roberto De Zerbi n’est pas totalement satisfait de son équipe et surtout du secteur défensif. Après avoir vu l’OM encaisser 17 buts cette saison, le technicien italien souhaite renforcer sa défense. L’ancien coach de Sassuolo réclame notamment deux défenseurs centraux ainsi qu’un arrière droit.

L'article continue ci-dessous

Roberto De Zerbi souhaite, en effet, une doublure à Leonardo Balerdi et un remplaçant à Lilian Brassier qui n’arrive pas à convaincre depuis son arrivée. À cet effet, l’Olympique de Marseille a identifié trois défenseurs dans sa shortlist selon les informations du site Jeunes Footeux. À en croire le média, la direction phocéenne pense à Benoît Badiashile pour renforcer sa charnière centrale. L’international français, sociétaire de Chelsea, est annoncé dans le viseur de l’OM à l’instar de son compatriote Kiliann Sildillia de Fribourg. Ce dernier présente l’avantage d’être polyvalent et peut jouer dans l’axe tout comme dans le couloir droit. La troisième piste mène aux Pays-Bas avec Olivier Boscagli, en fin de contrat avec le PSV Eindhoven l’été prochain. D’après le média, l’ancien niçois intéresse sérieusement Marseille et a d’ores et déjà séduit Mehdi Benatia ainsi que Roberto De Zerbi. Reste à voir laquelle de ces trois cibles rejoindra la Canebière en janvier prochain.