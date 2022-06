Mercato : les 10 plus gros transferts de la Liga

Alors que les rumeurs du mercato battent leur plein, retour sur les plus gros transferts de l'histoire de la Liga.

La fenêtre de transfert estivale est ouverte et la Liga pourrait assister aux transferts les plus chers de son histoire cette saison.

Le coup d'envoi de la saison 2022/23 de La Liga sera donné en août, et les clubs ont commencé à se préparer pour la saison à venir.

Alors que la toute nouvelle campagne approche, les clubs ont commencé à signer des joueurs. L'occasion de jeter un coup d'œil au top 10 des transferts les plus chers de l'histoire de la Liga.

10. Luis Suarez (86 millions d'euros)

Luis Suarez a rejoint le FC Barcelone en provenance du club anglais de Liverpool en 2014. L'attaquant uruguayen a été un attaquant prolifique en Liga depuis son arrivée.

Suarez a ensuite fait plus de 300 apparitions avec le FC Barcelone et a marqué plus de 200 buts. Il a quitté les Catalans après six ans et a rejoint ses rivaux de l'Atletico Madrid en 2022.

9. Neymar Jr. (93 millions d'euros)

La superstar brésilienne Neymar a rejoint le FC Barcelona en provenance du FC Santos en 2013. Neymar a connu la gloire au FC Barcelone où il a marqué 105 buts en 186 apparitions. Après quatre ans à Barcelone, Neymar a quitté le club pour rejoindre le Paris Saint Germain.

8. Cristiano Ronaldo (100 millions d'euros)

Cristiano Ronaldo a rejoint le Real Madrid en provenance de Manchester United en 2009. Ronaldo a été signé par Los Blancos pour un montant record de 100 millions d'euros, faisant de lui le joueur le plus cher à l'époque. CR7 est devenu une légende du Real Madrid et a remporté de nombreux trophées avec le club, dont 4 Ballons d'Or.

Il est le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid avec 450 buts en 438 matches. Ronaldo a quitté Madrid pour rejoindre la Juventus en 2018.

7. Eden Hazard (100 millions d'euros)

Eden Hazard a rejoint le Real Madrid en provenance de Chelsea en 2019 pour une indemnité de transfert record à l'époque. Le Belge n'a pas réussi à impressionner jusqu'à présent, car les blessures ont eu un impact sur sa carrière.

6. Gareth Bale (105 millions d'euros)

Gareth Bale a rejoint le Real Madrid en provenance du club anglais Tottenham en 2013. Bale a été signé pour une indemnité de transfert de 91 millions de livres sterling, ce qui en fait le joueur le plus cher à l'époque. Bale a fait 270 apparitions avec le Real Madrid et a marqué 113 buts.

5. Aurélien Tchouaméni (116 millions d'euros)

80 millions d'euros plus 20 millions de bonus. Voici le montant du transfert d'Aurélien Tchouaméni au Real Madrid selon plusieurs sources. 10 sont facilement activables. Les 10 autres seraient plus difficiles à atteindre.

Mais en plus de ces 100 M€, le Real Madrid va aussi payer 16 M€ supplémentaires. La Principauté de Monaco est en effet considérée par l'Espagne comme un paradis fiscal et de ce fait, le fisc espagnol réclame 19% sur toute plus-value réalisée par l'AS Monaco en cas de vente d'un joueur en Espagne.

4. Antoine Griezmann (125 millions d'euros)

La signature d'Antoine Griezmann est l'un des transferts les plus chers de l'histoire de la Liga.

Antoine Griezmann a rejoint le FC Barcelone en provenance de l'Atletico Madrid en 2019 pour un montant de 125 millions d'euros. Griezmann n'a pas brillé et est finalement retourné chez les Colchoneros.

3. Ousmane Dembele (130 millions d'euros)

Dembele a rejoint le FC Barcelone en provenance du club allemand du Borussia Dortmund en 2017. Le jeune ailier a été signé pour une énorme indemnité de transfert énorme. Dembele a souffert de nombreuses blessures lors de son passage au club catalan et est désormais en fin de contrat.

2. Joao Felix (132 millions d'euros)

La signature de Joao Felixi est le transfert le plus cher de l'Atletico Madrid dans l'histoire de la Liga.

L'Atletico Madrid a signé Joao Felix en 2019. La superstar adolescente a été signée pour une indemnité de transfert record de 113 millions de livres sterling. Felix a fait 80 apparitions et a marqué 22 buts pour l'Atletico Madrid jusqu'à présent.

1. Phillipe Coutinho (150 millions d'euros)

Phillipe Coutinho est le transfert le plus cher de l'histoire de la Liga.

Coutinho est le transfert le plus cher de l'histoire de la Liga. Le milieu de terrain brésilien a rejoint le FC Barcelone en provenance de Liverpool en 2018 pour un montant record.

Inutile de dire que Coutinho était finalement inadapté pour le club catalan puisqu'il a été prêté au Bayern Munich juste après une saison. Il a ensuite été un paria et n'a pas réussi à obtenir du temps de jeu au club.