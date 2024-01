Mercato, Lens laisse la voie libre à l'OM sur un dossier

L’Olympique de Marseille vient de recevoir l’aide du RC Lens dans un dossier du mercato.

L’Olympique de Marseille n’a pas l’argent comme l’a déclaré son président, Pablo Longoria, il y a quelques semaines, mais il continue d’être actif sur le marché. Le club marseillais a même officialisé sa première recrue hivernale ce lundi. Et, l’OM ne veut pas s’arrêter là. Le club phocéen étudie d’autres dossiers et a même reçu le coup de pouce du RC Lens sur l’un d’eux.

L’OM se montre actif sur le marché des transferts

L’Olympique de Marseille ne se contentera pas uniquement de la signature de Jean Onana cet hiver. Décimé par le départ de plusieurs de ses cadres (Mbemba, Ounahi, Sarr, Ndiaye) à la Coupe d’Afrique des Nations (13 janvier – 11 février), l’OM doit se renforcer pour être à la hauteur des autres équipes du haut de tableau de Ligue 1.

En plus, Marseille est toujours en lice en Ligue Europa (l’OM affronte le Shakhtar en 16es de finale en février) et a des objectifs élevés pour la deuxième partie de saison. Des exigences qui obligent l’OM à se renforcer dans tous les secteurs y compris la défense. C’est ainsi que le club phocéen a jeté son dévolu sur David Jurašek. Mais, l’OM devait faire face à la concurrence du RC Lens sur ce dossier.

Lens abandonne la piste Jurašek pour…l’OM

Désireux de trouver une doublure à Renan Lodi au poste d’arrière gauche, Pablo Longoria et son nouveau conseiller sportif, Mehdi Benatia, auraient cherché du côté du Benfica Lisbonne. A en croire plusieurs rumeurs, l’OM aurait coché le nom de David Jurašek dans sa short-list pour le mercato cet hiver. Cependant, le latéral gauche tchèque était plus proche du RC Lens que de Marseille. Mais Foot Mercato a révélé lundi que les Sang et Or ont abandonné la piste menant à Jurašek.

Selon le média, les dirigeants artésiens seraient désormais sur le dossier Jhoanner Chavez. Cet abandon de Lens laisse le champ libre à l’OM qui peut entamer tranquillement les pourparlers avec le Benfica Lisbonne pour attirer l’international tchèque. Ça tombe bien puisque David Jurašek souhaite également quitter le championnat portugais pour avoir du temps de jeu. Néanmoins, le défenseur de 24 ans ayant donné sa priorité à Lens dans un premier temps, l’OM pourrait abandonner aussi cette piste au cas où le joueur ne serait toujours pas emballé par le projet marseillais.