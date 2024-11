Mercato, le sale coup de John Textor à l'OM

Lyon vs Nice

Le président de l’OL, John Textor, a joué un mauvais tour à l’OM sur le marché des transferts.

Le mercato hivernal s’annonce très mouvementé encore une fois en France. Plusieurs clubs commencent déjà par regarder sur le marché des transferts, à l’instar de l’Olympique de Marseille. Cette fois-ci, le club phocéen aimerait bien ne pas avoir John Textor et l’OL dans ses pattes.

John Textor a chipé Igor Jesus à l’Olympique de Marseille

3e de Ligue 1, l’OM (23 pts) n’est pas encore totalement satisfait de son effectif. Alors que le club phocéen a enregistré douze recrues lors du mercato estival, certains ne donnent pas satisfaction à l’image de Lilian Brassier et Derek Cornelius. Ces derniers pourraient même être poussés vers la sortie cet hiver pour faire de la place aux nouveaux renforts réclamés par Roberto De Zerbi. Le technicien italien souhaite, en effet, le recrutement d’un arrière droit, d’un défenseur axial gauche ainsi qu’un défenseur axial droit. L’entraineur de l’OM ne veut donc logiquement pas d’un nouvel attaquant puisque ce secteur répond aux attentes pour le moment.

Cependant, l’attaque de Marseille aurait pu être plus dangereuse si le club avait réussi Igor Jesus lors du dernier mercato estival. Mais l’OM a été devancé dans ce dossier par le président de Lyon, John Textor. Ce dernier a recruté l’attaquant brésilien de 23 ans, pas à l’OL, mais au profit de son autre club, Botafogo. L’homme d’affaires américain a notamment devancé des clubs comme Galatasaray et l’OM pour arracher Igor Jesus au club émirati de Shabab Al-Ahli selon les révélations de L'Equipe. Toutefois, l’attaquant auriverde peut toujours débarquer en Ligue 1 à l’avenir. Et l’OM pourrait profiter de l’interdiction de recrutement prononcé par la DNCG à l’encontre de l’OL pour prendre sa revanche sur John Textor.