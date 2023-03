Mercato : Le Real Madrid dans la course pour Harry Kane !

L'équipe de Carlo Ancelotti envisage de recruter un nouvel attaquant cet été et suit de près la situation de Harry Kane à Tottenham.

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec Tottenham, Harry Kane sera à la croisée des chemins cet été. S'il n'a pas totalement son destin entre ses mains, le fait de refuser de prolonger à Tottenham pourrait permettre à l'international anglais d'être vendu et de changer d'air afin de tenter d'atteindre ses ambitions de remporter des trophées, lui qui n'en a encore gagné aucun dans sa carrière.

Le Real Madrid prêt à patienter

Bien évidemment, la direction de Tottenham pourra prendre le risque de bloquer Harry Kane, mais elle prendrait le risque de perdre son joyau à l'été 2024 sans la moindre indemnité de transfert, ce qui paraît peu probable. D'autant plus que le téléphone de Daniel Levy risque de sonner régulièrement cet été puisque plusieurs grands clubs européens sont intéressés par le profil d'Harry Kane.

Dans le viseur de Manchester City avant que les Cityzens ne signent Erling Haaland, Harry Kane plaît depuis quelques temps à Manchester United ou encore au Bayern Munich. Selon le Daily Mail, un nouveau cador du football européen est entré dans la danse. Le Real Madrid est le dernier club à s'intéresser à Kane en vue de la fenêtre de transfert estivale.

Un transfert cet été ou une signature libre en 2024 ?

Les Merengue ont déjà discuté de la possibilité d'essayer d'obtenir le capitaine de l'Angleterre et pensent que les Spurs préféreraient vendre à l'étranger plutôt que de voir l'attaquant partir chez un rival de Premier League. Si Kane ne parvient pas à signer un nouveau contrat dans le nord de Londres, Madrid pourrait même essayer de conclure un pré-contrat avec lui en janvier, ce qui lui permettrait d'arriver dans la capitale espagnole à l'été 2024 sous forme de transfert gratuit.

Harry Kane est devenu la cible privilégiée de Manchester United, l'équipe d'Erik ten Hag étant prête à battre le record britannique de transferts pour s'attacher les services de l'international anglais. Le Bayern Munich serait également intéressé par l'attaquant et lui donnerait l'assurance de remporter des trophées majeurs dans sa carrière.

Kane n'est pas le seul attaquant auquel pensent les Madrilènes en ce moment. Les Merengue sont sur le point d'accorder un nouveau contrat d'un an à Karim Benzema et pourraient relancer leur intérêt pour Kylian Mbappé à la fin de la saison. Deuxième meilleur buteur de Premier League, Harry Kane compte vingt buts cette saison en championnat et confirme qu'il fait partie des meilleurs à son poste en Europe, pour ceux qui oseraient encore en douter, avec une énième saison à plus de vingt buts.