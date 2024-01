Mercato : Le RC Lens répond au PSG pour Kevin Danso

Intéressé par le profil de Kevin Danso, le Paris Saint-Germain reçoit une réponse de la part du club du joueur.

Dans le but de renforcer son secteur défensif, le club francilien a ciblé quelques profils pour ce mercato hivernal. Après avoir officialisé le jeune brésilien Lucas Beraldo, le Paris Saint-Germain pense à la signature d’un autre défenseur. En effet, les champions de France ont ciblé Kevin Danso, joueur du Racing Club de Lens.

Kevin Danso attise la convoitise

International défenseur central autrichien (16 capes), Kevin Danso intéresse plusieurs clubs européens lors de ce mercato hivernal, qui a été officiellement lancé depuis le 1er janvier dernier. Le joueur de 25 ans est dans le viseur de deux cadors européens, qui seraient prêts à le faire signer ce mois-ci.

Selon les informations de la presse sportive française et allemande, le numéro 4 des Sang et Or intéresse sérieusement le Paris Saint-Germain et du champion d’Allemagne, le Bayern Munich. Sur le dossier depuis l’été dernier, les Bavarois envisagent de relancer l’Autrichien cet hiver.

Lens répond au Paris Saint-Germain

Bien qu’il ait renouvelé son contrat l’été dernier jusqu’en juin de l’année 2027, le roc défensif autrichien est très courtisé. L’ancien de Augsbourg, en dépit du fait qu’il veut rester avec les Sang et Or pour une longue durée, pourrait voir son avenir s’écrire loin du Stade Bollaert.

Mais à en croire les informations de Foot Mercato, le natif de Voitsberg (Autriche) n’est pas à vendre. La formation entraînée par Franck Haise a jugé intransférable le défenseur de 25 ans, qu’elle considère comme une valeur sûre pour la survie du club non seulement en Ligue 1, mais aussi en Coupe de d’Europe où ils sont engagés. Même si le mois de janvier est loin d’être terminé, le club du Nord de la France veut rester serein quelle que soit l’offre mise sur la table par les prétendants pour déstabiliser.

Faut-il rappeler que cette saison, Kevin Danso a disputé 22 matchs toutes compétitions confondues avec le RC Lens.