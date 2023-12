Mercato : Le PSG veut rapatrier un ancien titi

Le Paris Saint-Germain pense à faire revenir l’un de ses anciens joueurs.

Le PSG a fait le choix de recruter cet hiver pour pallier les blessures récurrentes au sein de l’effectif cette saison. Si le club est avancé sur le dossier des recrues brésiliennes et vise en plus une pépite néerlandaise, il n’est pas encore satisfait. Dans sa quête de renforts, le PSG aurait pensé à rapatrier l’un de ses anciens joueurs.

Kingsley Coman de retour au PSG ?

Le Paris Saint-Germain n’est pas encore convaincu par toutes ses recrues de l’été. Si le club veut renforcer la défense et l’entrejeu à cause des blessures, le PSG veut par contre, renforcer l’attaque en raison de l’inefficacité des attaquants. Le club francilien veut surtout mettre fin à la Mbappé – dépendance. Dans cette optique, le club de la capitale aurait décidé de faire revenir l’un de ses anciens joueurs et pas des moindres. Formé au PSG, Kingsley Coman pourrait faire son retour à Paris. Un retour de l’international français plairait bien à l’interne à en croire les informations de TuttoJuve. L’arrivée de Kingsley Coman devrait s’inscrire dans la volonté du PSG d’associer des joueurs français à son attaquant vedette, Kylian Mbappé. Cependant, l’affaire s’annonce déjà compliquée.

Le PSG en lutte avec le Bayern Munich pour Coman

Kingsley Coman est sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2027. Auteur d’une bonne saison, il y a moins de chances que l’international français (5 buts, 3 passes décisives) quitte la Bavière cet hiver et même en fin de saison. Le Bayern Munich, où le Français est très apprécié, souhaiterait d’ailleurs prolonger le joueur de 27 ans sur le long terme. Toutefois, rien n’est encore acté et les Bavarois devront payer « une somme énorme » pour obtenir un avis favorable de Coman, nous apprend TuttoJuve. Néanmoins, le Bayern Munich est réputé pour ne pas faire des folies et décaisser une somme colossale pour un joueur. Ce qui peut profiter au PSG, qui a largement les moyens de satisfaire aux exigences financières de l’ancien titi.