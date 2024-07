Mercato, le PSG réactive la piste Maignan

La probabilité d’un retour de Mike Maignan au PSG refait à nouveau surface.

Le Paris Saint-Germain ne vit pas un mercato de rêve, cet été. Entre la concurrence de plusieurs cadors européens ou saoudiens et le recalage dans plusieurs dossiers, le club parisien n’arrive pas à avancer ses pions sur le marché des transferts. Mais cela n’empêche pas le PSG de continuer par se montrer actif dans cette fenêtre de transferts avec de nombreux joueurs annoncés dans la capitale. Ces dernières heures, c’est le nom de Mike Maignan qui est associé à nouveau, à un retour à Paris.

Gianluigi Donnarumma sur le départ du PSG

Les choses vont de mal en pis pour le PSG. Depuis l’ouverture du mercato estival le 10 juin, le club de la capitale n’a bouclé que l’arrivée d’une seule recrue en l’occurrence, Matvey Safonov. Paradoxalement, plusieurs joueurs ont déjà quitté le navire parisien à l’image de Kylian Mbappé (Real Madrid), Layvin Kurzawa, Keylor Navas, Sergio Rico ou encore Alexandre Letellier.

Ce n’est d’ailleurs pas fini puisque Manuel Ugarte et Renato Sanches sont respectivement en route vers Manchester United et le Benfica Lisbonne. Mais le cas le plus surprenant concerne Gianluigi Donnarumma, annoncé dans le viseur de Manchester City. Une éventualité qui a relancé dans la foulée, la piste Mike Maignan.

Mike Maignan pour remplacer Donnarumma ?

Avec le départ annoncé d’Ederson en Arabie Saoudite, Manchester City aurait porté son choix sur Gianluigi Donnarumma. Cette rumeur a même pris de l’épaisseur ces derniers jours après la Saudi Pro League est passé à l’offensive pour l’international brésilien. Mais alors que Fabrizio Romano nous apprenait lundi que les Citizens comptaient sur Stefan Ortega pour remplacer Ederson, le PSG a apparemment pris la rumeur au sérieux.

Ainsi, le club parisien aurait relancé la piste Mike Maignan et pourrait même passer à l’attaque pour l’international français, à en croire les informations du quotidien italien, La Repubblica, ce mardi. Neuf ans après son départ en 2015, Mike Maignan pourrait donc faire son retour dans son club formateur. Cependant, cette piste a moins de chances de se concrétiser puisque la Gazzetta dello Sport révèle de son côté que Gianluigi Donnarumma n’envisage pas de quitter le PSG, cet été.