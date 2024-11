Mercato, le PSG fonce sur une cible improbable en Ligue 1

Le Paris Saint-Germain veut dépouiller la défense d’un concurrent de Ligue 1 au prochain mercato d’hiver.

Le mercato d’hiver n’a pas encore ouvert ses portes que le Paris Saint-Germain a déjà identifié ses cibles. En difficulté en Ligue des champions parce que le club francilien encaisse des buts plus qu’il ne marque, Paris est déjà en train de poser ses jalons pour le prochain marché de transferts, qui ouvre ses portes dans un peu plus d’un mois. Un défenseur central dans le viseur pour protéger la ligne de Safonov ou Donnarumma.

Abdukodir Khusanov dans le viseur du PSG

Alors que le Paris Saint-Germain vient d’enregistrer le retour tant attendu de Presnel Kimpembe, qui ne devrait pas tarder à rejouer, le club francilien ne s’empêche pas de recruter en défense centrale. Vu que Milan Skriniar, associé à la Juventus et Naples, serait sur le départ cet hiver, le club champion de France aurait déjà identifié son remplaçant.

Getty

A en croire les informations rapportées par Foot Mercato, ce mardi, le jeune défenseur central ouzbek, Abdukodir Khusanov (20 ans) est un profil très apprécié du côté de la capitale. En effet, le conseiller stratégique du PSG, Luis Campos, aurait même déjà rencontré l’entourage du natif de Tashkent sans que cela n’ait pour le moment débouché sur la moindre offre. Sous contrat avec les Sang et Or jusqu’en juin 2027, le défenseur de 20 ans serait plus abordable qu’une autre piste hivernale, notamment celle menant à Tomas Araujo, qui est jugé intransférable par le SL Benfica.