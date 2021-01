Mercato - Le PSG en négociations avec Everton pour Moise Kean ?

Selon Sky Sports, le club de la capitale serait entré en discussions avec les Toffees pour obtenir le transfert définitif de l'attaquant Moise Kean.

Longtemps privé de Mauro Icardi, blessé, le a fait confiance à Moise Kean pour le remplacer. Arrivé dans le cadre d'un prêt sec d'une saison cet été en provenance d' pour compenser les départs d'Edinson Cavani et d'Eric Maxim Choupo-Moting, l'attaquant italien a eu l'occasion de faire ses preuves.



Et s'il restait sur une saison compliquée en , l'ancien espoir de la Turin s'est montré à la hauteur. Mieux, Moise Kean impressionne depuis ses débuts dans le championnat de . En , il a déjà inscrit sept buts en onze rencontres. En Ligue des Champions, il a marqué à deux reprises.

L'article continue ci-dessous

Prix fixé à près de 35 millions d'euros par Everton

Des performances qui pourraient donner des idées à Leonardo, le directeur sportif du PSG. En effet, selon les informations de Sky Sports, le champion de France négocierait actuellement avec Everton dans le but de transférer définitivement le buteur âgé de 20 ans, encore sous contrat avec les Toffees jusqu'en 2024.





Toujours selon Sky Sports, les Franciliens devront débourser la somme de 31 millions de livres, soit 34,5 millions d'euros, pour s'attacher les services de l'international transalpin. Une somme qui semble dans les cordes du PSG, surtout pour un joueur promis à un grand avenir et qui se plaît dans la capitale française.

Début décembre, Moise Kean s'était dit heureux à Paris et ouvert à la discussion. "Je suis très content de mes performances avec le PSG. C'est une très bonne chose de jouer dans un des plus grands clubs du monde. Je suis concentré sur le fait d'apporter de bons résultats. Pour le futur, on verra, on ne sait jamais" , avait ainsi confié l'attaquant. Du côté d'Everton, la concurrence à son poste fait rage, avec les présences combinées de Richarlison et de Dominic Calvert-Lewin pour animer l'attaque.