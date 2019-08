Mercato - Le PSG chercherait bien un gardien n°1 : Donnarumma, Navas ou Courtois visés

Selon les informations de L'Equipe, le Paris Saint-Germain serait bien en quête d'un gardien numéro 1 pour cette saison.

Pour sa première conférence de presse d'avant-match sur le territoire français, ce samedi, Thomas Tuchel a conforté Alphonse Areola dans son statut. "Il a une grande occasion pour se montrer. Pour le moment, nous avons Areola et Bulka sur le banc. Mais, à mon avis, Alphonse doit montrer qu'il est capable de s'améliorer et de prendre des responsabilités. C'est absolument nécessaire et important pour nous. J'ai confiance en lui et il doit se montrer maintenant". Pour autant, ces propos ne sont peut-être pas significatifs.

Selon les informations de L'Equipe, ce n'est pas un numéro 2, mais bien un numéro 1, que le chercherait pour ce poste dans la suite de ce mercato.

Le quotidien français annonce que 3 pistes ont été récemment étudiées par Leonardo. Avec son réseau et sa connaissance de la , le directeur sportif du club de la capitale serait toujours intéressé par le prodige du Milan AC, Gianluigi Donnarumma. Mais le dirigeant italo-brésilien se serait également renseigné sur les situations de Keylor Navas et Thibaut Courtois, les deux gardiens du . Deux portiers de premier plan en concurrence. Arrivé l'an dernier, Courtois est l'actuel numéro 1, mais ses performances ne sont pas très convaincantes. Navas, relégué numéro 2, reste le dernier rempart des 3 Ligues des champions successives, malgré un style parfois peu académique.

Pour ce dernier, dont le contrat au Real expire en 2020 et plus âgé (32 ans), l'opération serait forcément moins coûteuse pour Paris. Reste à savoir si le possible recrutement d'un gardien du Real Madrid entrerait en compte dans l'opération Neymar. Rien n'est à exclure, surtout en cas de départ de la superstar brésilienne. Un scénario qui prend forme chaque jour un peu plus...