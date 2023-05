Mercato : le PSG aime toujours Bernardo Silva

A la recherche d'un ailier droit, Luis Campos a fait du joueur portugais sa priorité à ce poste. Comme l'an passé déjà.

Plus qu'une rumeur, une priorité. Dans un peu plus de trois semaines, le mercato d'été ouvre officiellement et il devrait être assez agité du côté du PSG. Entre les retours des prêtés , les potentiels départs de membres de l'effectif et les arrivées, l'été sera chaud dans la capitale.

S'il ne connaît pas exactement la marge de manœuvre qui sera la sienne en vue de l'exercice estival et qu'elle sera rendue plus importante avec le départ de joueurs aux émoluments conséquents, Luis Campos a déjà établi les postes auxquels il souhaite recruter et cocher autant de noms. Un défenseur central gaucher, un milieu de terrain avec de la densité physique, un attaquant de pointe et un ailier droit capable d'évoluer en faux pied au moins.

Il avait déjà un accord avec le PSG l'été dernier

Pour ce poste, le conseiller sportif parisien a redéfini la même priorité que lors du mercato d'été 2022 et il s'agit de Bernardo Silva comme révélé par Le Parisien. Désireux de connaître une autre expérience que celle de Manchester City depuis plusieurs mois, l'international portugais n'est pas insensible à l'intérêt du champion de France et avait déjà un accord l'été dernier. Mais les finances parisiennes et le non départ de Neymar avait mis fin à l'un des rêves estivaux de Campos, tout comme la position de City qui avait clairement fermé la porte.

Alors qu'il dispute mercredi la demi-finale de la Ligue des champions avec Manchester City, l'ancien Monégasque réalise une saison de haute volée que ses statistiques ne traduisent pas mais ne serait pas contre un nouveau challenge. Dans un entretien accordé à Record il y a un an, l'ex de Benfica n'avait pas caché son envie de découvrir "nouveau projet" alors que son contrat en Angleterre se termine en 2025. Il aura alors 31 ans.

Un profil qui coche toutes les cases

Il présente l'avantage de bien connaître la L1, de pouvoir rentrer sur son pied gauche et d'ouvrir le couloir à Achraf Hakimi mais aussi d'être un joueur dont le sens du collectif et des efforts défensifs n'est pas un problème. Sans oublier une expérience européenne indéniable. Silva connaît aussi parfaitement Luis Campos qui l'avait fait venir à Monaco en 2015 et a pour agent Jorge Mendes, lui-même proche du conseiller sportif parisien avec lequel il a déjà travaillé l'an passé sur les signatures de Vitinha et de Renato Sanches.

Il reste à savoir si Mendes, réputé pour débloquer des deals souvent complexes, réussira à se montrer assez influent pour ouvrir la porte d'un départ. Une victoire finale en Ligue des champions pourrait certainement l'y aider.