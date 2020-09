Mercato - Le président du Grêmio lance un appel à Edinson Cavani

Sans club depuis son départ du PSG, l’Uruguayen a vu le président du club brésilien assurer publiquement être intéressé par son profil.

, Barcelone, et bien d’autres… Depuis son départ du PSG à l’issue de son contrat, Edinson Cavani a été annoncé un peu partout en Europe. Mais force est de constater qu’à la mi-septembre, l’Uruguayen n’a toujours pas enfilé de nouvelle tunique.

Proche du club portugais, Cavani n’a finalement pas rejoint Lisbonne, la faute à des exigences salariales trop élevées si l’on en croit l’entourage du Benfica. Et c’est là que les discussions bloquent.

Le meilleur buteur de l’histoire du PSG avait un salaire conséquent dans la capitale française et il ne semble pas décidé à s’asseoir dessus ou alors pas de manière conséquente.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Cavani prêt à faire des efforts financiers ?

Aperçu en , Edinson Cavani en a-t-il fini avec le football européen ? La question reste en suspend mais l’ancien Napolitain ne manque en tout cas pas de prétendants en Amérique du Sud. Lié au Grêmio ces derniers jours, Cavani a vu le président du club brésilien le draguer publiquement.

"Rationnellement, si c'était dans des conditions normales, on n'aurait pas le moindre espoir d'avoir ce joueur, car s'il veut jouer en Europe, il aura des propositions mille fois plus importantes que celles qu'une équipe sud-américaine et brésilienne peut proposer", a déclaré Romildo Bolzan Júnior au programme Hora de Consular.

"Maintenant, s'il a dans la tête, dans son idée, dans son désir, de faire un projet qui soit proche de chez lui, proche de son entreprise et de l'Uruguay, je crois qu'il peut s'asseoir avec nous. J'ai cette attente, qu'il a ce sentiment et qu'il peut nous parler un peu plus."