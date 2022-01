Mercato : Le plan du FC Barcelone et de la Liga pour attirer Haaland

La cible numéro un de Barcelone pour l'été prochain est Erling Haaland. Ce n'est pas nouveau. C'est le cas depuis que Joan Laporta a atterri dans la loge du Camp Nou après avoir remporté les élections présidentielles le 7 mars, et c'est encore le cas aujourd'hui, malgré les difficultés économiques que le club traverse, puisqu'il ne peut même pas se faire prêter Álvaro Morata en raison de l'impossibilité de l'inscrire en LaLiga, car il n'a pas assez d'argent pour inclure son salaire dans son effectif professionnel.

Cette situation a déjà poussé le club à agir pour signer Ferran Torres - ils ont dû renouveler Umtiti en réduisant et en différant son salaire - et maintenant, s'ils veulent Morata, ils doivent se débarrasser d'Ousmane Dembélé dans les cinq jours qui restent sur le marché. Très compliqué.

La feuille de route pour la signature du Haaland, cependant, est claire. Et il ne génère pas autant de tensions économiques que les opérations réalisées l'été dernier, et encore moins celles de ce mercato hivernal, malgré le fait que le transfert soit évalué à 75 millions d'euros, que les commissions puissent atteindre jusqu'à 40 millions et que le salaire du joueur soit calculé à 50 millions bruts par an. La clé de tout ne tient qu’en un mot : revenu. Il faut que l'argent rentre.

La société audiovisuelle en vente ?

Barcelone le sait et LaLiga le sait et, selon GOAL, insiste sur le fait que l'incorporation de l'attaquant norvégien nécessite la vente d'actifs, parmi lesquels se trouve la société de production de contenus audiovisuels Barça Studios, connue sous le nom de Barça Produccions SL. "Si vous vendez les studios du Barça, vous avez tout réglé", a déclaré un haut responsable de LaLiga à un dirigeant blaugrana il y a quelques jours.

La vente de 49% des parts de la société de production - Barcelone veut garder la majorité - a été approuvée par l'assemblée des membres le 23 octobre et le club estime le prix de vente à environ 100 millions d'euros : 50 millions d'euros en paiement direct - déjà budgétisés dans les comptes - et 50 millions d'euros pour investir dans le produit audiovisuel.

"Avec cette vente, vous signez Haaland", a insisté le haut responsable de LaLiga, car ces revenus peuvent être intégralement consacrés à la signature de joueurs sans dépendre de la formule 1/4 par laquelle le Barça est encore régi aujourd'hui. Cette formule s'applique aux clubs qui violent le plafond salarial convenu avec la même association patronale.

Selon cette limite, le Barça devrait avoir des salaires qui ne dépassent pas 98 millions d'euros, mais sa masse salariale est toujours supérieure à 400 millions. C'est-à-dire près de 300 millions de plus que ce qui est dû. C'est pourquoi, jusqu'à ce que la limite soit relevée, le club ne peut dépenser qu'un million d'euros pour quatre millions d'économies (la formule 1/4).

Cependant, un revenu tel que la vente des Studios Barça n'est pas considéré comme une épargne, ce qui a un impact total sur la limite salariale, qui est calculée en tenant compte de la différence entre le chiffre d'affaires et les dépenses qui n'ont pas de rapport avec l'équipe sportive. Il peut donc être utilisé dans son intégralité pour les transferts.

Le Barça doit toujours vendre

Cet été, une fois que les comptes de la saison 2021-22 auront été finalisés, le FC Barcelone disposera d'un plafond salarial considérablement plus élevé qu'actuellement. Les pertes de 481 millions d'euros imputées à la saison 2020-21 ont eu une influence très négative sur la limite, qui en deux ans a dégringolé de 671 millions d'euros en 2019-20 à 348 millions en 2020-21, pour finir à 98 millions cette saison, avec un effectif qui continue d'avoir des salaires inabordables malgré avoir réalisé plusieurs réductions.

L'objectif du Barça était de clôturer l'année avec un bénéfice de 5 millions, ce qui ne se produira pas à moins d'un miracle, en raison de l'élimination de l'équipe masculine en phase de groupe de la Ligue des champions, qui a entraîné des pertes de plus de 20 millions. Malgré cela, le club négocie la vente de plusieurs actifs commerciaux tels que la poitrine et la manche du maillot, ainsi que les tenues d'entraînement, pour une valeur d'environ 80 millions, comme le rapporte le journal ARA. Si le club devait obtenir un paiement initial, cet argent aurait également un impact important sur le plafond salarial, que les Blaugrana estiment à près de 400 millions.

Comment le salaire de Haaland y sera-t-il inclus, s'il est payé 50 millions et que les salaires du Barça s'élèvent maintenant à environ 420 millions ? Selon le club, il ne peut y avoir de relâchement dans le départ des joueurs qui ne comptent pas pour Xavi Hernandez. Le premier à partir, s'il ne renouvelle pas son contrat, sera Ousmane Dembélé, avec qui la masse salariale sera considérablement réduite.

Mais il manquera quelqu'un d'autre pour équilibrer les chiffres. Neto, Sergiño Dest, Samuel Umtiti et Martin Braithwaite, ainsi que Memphis Depay et qui sait si Frenkie de Jong, auront également la porte ouverte. Avec la vente de certains d'entre eux, l'objectif d'équilibrer la masse salariale et de l'aligner sur la limite fixée par LaLiga sera atteint.

Mission : récupérer le droit à l’image

À ce jour, la vente des studios du Barça n'est pas en bonne voie. a. Le principal problème, reconnu par toutes les parties, est le droit à l'image des joueurs de l'équipe première masculine. "C'est un problème endémique au club", affirment les services commerciaux.

Depuis des dizaines d'années, les droits à l'image sont détenus par les joueurs eux-mêmes, qui les vendent généralement à des tiers et en tirent une succulente somme d'argent. Cela empêche le FC Barcelone de pouvoir produire des contenus à l'image de ces footballeurs vêtus du blaugrana sur une base individuelle. En d'autres termes, le club ne serait pas en mesure d'enregistrer et de diffuser un documentaire sur le quotidien de Marc-André ter Stegen. A moins qu'il l'ait payé pour utiliser son image.

Le Barça dispose en revanche de droits collectifs, ce qui lui permet d'utiliser l'image de plusieurs footballeurs en même temps. Jusqu'à il y a quelques mois, le minimum était de cinq joueurs. Aujourd'hui, après diverses négociations, le club a réussi à faire en sorte que dans plusieurs cas, seuls trois joueurs puissent apparaître. Mais il n'est pas encore possible qu'un seul joueur apparaisse.

Ce problème devient une difficulté supplémentaire lorsqu'il s'agit de vendre la participation de 49 % dans Barça Studios, qui ne dispose pas non plus des droits de télévision en direct, que le club commercialise déjà par le biais de LaLiga. "L'assiette complète est un hamburger et des frites. Si vous n'avez pas le hamburger, c'est-à-dire les droits de télévision, et si vous n'avez pas les jetons, c'est-à-dire les joueurs, que vendez-vous ? La laitue ?", commentent-ils à titre d'exemple.

Cette laitue, selon ces sources, correspondrait à d'autres possibilités de produits comme les histoires de la Masia ou les matchs de Barça Legends. "Cela n'intéresse personne", disent-ils. "Personne n'achèterait les studios du Barça si vous n'avez pas la capacité d'attirer le fan. Et le supporter veut des buts et voir Piqué et Ansu Fati lacer leurs bottes dans le vestiaire", ajoutent-ils.

Ces derniers mois, et ce sera encore le cas dans les prochains mois, l'un des objectifs du FC Barcelone a été de récupérer une partie des droits d'image des joueurs. Dans certains cas, notamment pour les renouvellements de contrats signés récemment, Mateu Alemany a réussi à mener à bien la négociation. Cet aspect est si important pour le club que même Joan Laporta s'est impliqué personnellement.