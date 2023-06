Mercato – Le Bayern se fait recaler par un international allemand

À la recherche d'un nouvel attaquant pour occuper sa ligne offensive, le Bayern a sondé un international allemand mais s'est fait lourdement recaler.

Suite à la saison particulièrement compliquée que le club vient de connaître (éliminations précoces en Coupe d'Allemagne et Ligue des Champions, titre décroché à la dernière minute grâce à la nouvelle contre-performance du Borussia Dortmund), la direction du Bayern a décidé de sortir les bouchées doubles pour renforcer un effectif trop peu qualitatif. Ciblé pour améliorer un secteur offensif trop inoffensif, un international allemand vient toutefois de recaler le Rekordmeister.

Le Bayern recalé par un international allemand

Comme expliqué précédemment, le Bayern Munich cherche à tout prix à renforcer une zone offensive trop peu dangereuse et trop irrégulière cette saison. Le départ de Robert Lewandowski n'a jamais été réglé et même les retraites de Franck Ribéry et Arjen Robben n'ont pas suffisamment été compensées. En conséquence, le Rekordmeister ne fait plus peur, alors que c'était justement ce qui faisait sa force. Les dirigeants bavarois veulent régler le problème.

Mais la solution n'est pas si simple car le marché des avant-centres n'est pas très fourni et les meilleurs profils s'arrachent à prix d'or. Une folie mercantile que les Bavarois ont toujours refusé et qui pourrait leur coûter cet été : Harry Kane, Victor Osimhen et Dusan Vlahovic ont été ciblés par la direction mais leur prix exorbitant rebute encore le Bayern. C'est alors que la piste Kai Havertz, suggérée par le nouvel entraîneur Thomas Tuchel, a été avancée, a été ouverte, amenant même à une première prise de contact.

De son côté, l'international allemand semble avoir fait le tour à Chelsea où il n'a jamais réellement pu confirmer les grands espoirs placés en lui au Bayer Leverkusen. La conjoncture des Blues n'aidant pas, il serait tenté d'aller voir ailleurs. Outre le Bayern, Arsenal et le Real Madrid seraient aussi sur ses rangs. Et ce sont les Gunners que Donkey aimerait rejoindre, au point d'avoir directement recalé les Bavarois. Au moins les choses sont clairs.