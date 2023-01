Mercato : Le Bayern s’intéresse également à Axel Disasi

Le Bayern Munich aurait un oeil sur Axel Disasi pour renforcer sa défense lors du prochain mercato estival.

Depuis quelques années, le Bayern Munich semble avoir une réelle attirance pour les joueurs français. Upamecano, Lucas Hernandez, Kingsley Coman, Mathys Tel et Benjamin Pavard constituent actuellement la colonie tricolore en Bavière et n’ont été quittés que très récemment par Franck Ribéry, Corentin Tolisso ou encore Michaël Cuisance.

Le Bayern s’intéresse à Disasi

Mais les cinq pourraient bientôt être six. Et c’est une nouvelle fois en défense que le Bayern pourrait recruter un joueur tricolore. Entre Alphonso Davies courtisé par le Real Madrid et Matthijs De Ligt qui pense déjà à un départ, l’arrière-garde bavaroise pourrait être amenée à changer prochainement. Et selon les informations de RMC Sport, Axel Disasi serait sur les tablettes du décuple champion d’Allemagne. Depuis plusieurs semaines, le club allemand serait venu aux renseignements pour discuter d’un transfert à l’été 2023.

Alors que l’AS Monaco avait réclamé 50 millions d’euros au Paris Saint-Germain l’été dernier, ce montant sera certainement plus élevé compte tenu de la bonne saison du défenseur monégasque, qui a en plus participé à la Coupe du monde avec l’équipe de France, de quoi faire monter sa valeur marchande. La concurrence pourrait aussi faire monter les enchères puisque des clubs anglais tels que Manchester United, Tottenham ou encore West Ham suivent également sa situation. Monaco risque une nouvelle fois de réaliser une très belle vente.